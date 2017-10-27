В Сочи отменен приговор за репост карикатур на Христа

В Сочи в пятницу решением суда был отменен приговор, вынесенный по статье об оскорблении чувств верующих. Дело 32-летнего Виктора Ночевнова, которого обвинили в репосте карикатур на Иисуса Христа, направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

В начале августа суд назначил Виктору Ночевнову штраф в размере 50 тысяч рублей. По версии следствия, семь картинок из социальных сетей, на которых Иисус занимается в спортзале, подтягивается на турнике и танцует, оскорбляют чувства верующих.

В числе свидетелей по делу Ночевнова был настоятель православного храма, который обвинил его в кощунстве и привел в качестве обоснования своей позиции Догмат о иконопочитании, принятый Седьмым Вселенским собором в 787 году.

Защита Виктора Ночевнова обжаловала приговор; сам он вину не признал и заявил, что не собирался никого оскорблять.