Кризис в Испании: Мадрид вводит прямое правление в Каталонии

Парламент Испании проголосовал за введение прямого правления в Каталонии. Это означает, что каталонские власти могут быть лишены властных полномочий. Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена. Он призвал всех подданных королевства "сохранять спокойствие".

По имеющейся информации, в Мадриде проходит чрезвычайное заседание правительства, на котором обсуждаются первоочередные меры противодействия властям Барселоны.

Сегодня, 27 октября, во второй половине дня, парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании. За отделение от королевства проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, ещё двое воздержались. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Еврокомиссия отказалась комментировать решение каталонского парламента.

В Мадриде сегодня проходит собрание Сената Испании по вопросу введения прямого правления в Каталонии. Центральные власти планируют применить 155-ю статью Конституции, после чего в Каталонии в течение полугода пройдут досрочные выборы.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой запросил у Сената полномочия, чтобы сместить с поста главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.