Журналистка "Эха" временно покинет Россию из-за программы Соловьева

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал о намерении эвакуировать из России журналистку Ксению Ларину. О ней телеведущий Владимир Соловьев стал рассказывать в эфире государственной радиостанции "Вести FM" на следующий день после нападения на сотрудницу "Эха" Татьяну Фельгенгауэр.

В интервью телеканалу "Дождь" Венедиктов подчеркнул, что другого способа защитить своих журналистов у него нет, и эвакуация Лариной – единственный выход.

Главный редактор "Эха Москвы" добавил, что попросит Следственный комитет России допросить журналистов ВГТРК, так как видит в их сюжетах попытку подстрекательства к нападению на Татьяну Фельгенгауэр.

Накануне в пресс-службе российского следственного ведомства заявили, что рассматривается только одна версия нападения на Фельгенгауэр – нестабильная психика Бориса Грица. 23 октября он ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ранил журналистку ножом в шею.

Татьяна Фельгенгауэр находится в больнице. В четверг ее перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Венедиктов назвал одной из причин нападения атмосферу ненависти в отношении работников СМИ в России.