Wikileaks пообещала сто тысяч долларов за документы об убийстве Кеннеди

Организация Wikileaks пообещала награду в сто тысяч долларов за неопубликованные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди. При этом в документах должна быть информация о нарушении закона, неэффективности или ошибке властей.

Государственный архив США 27 октября обнародовал почти три тысячи документов, относящихся к гибели Кеннеди. При этом несколько сотен документов пока не опубликовали по просьбе ФБР и ЦРУ. Если специальная комиссия решит, что в них не содержится чувствительной информации о внешней политике и деятельности спецслужб, доступ к ним откроют в конце апреля.

Пока неизвестно, содержится ли в обнародованных архивах новая информация – исследователи только приступили к работе с источниками. Гибель Кеннеди 22 ноября 1963 года породила множество конспирологических теорий. По официальной версии, убийца Ли Харви Освальд действовал в одиночку.

В октябре основатель Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро информацию об организаторах убийства мальтийской журналистки. Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала Ассанжа "орудием российской разведки" из-за публикации ее электронной переписки.