Активистов оштрафовали за баннер "Путин, ты ответишь за Норд-Ост"

Пресненский суд Москвы оштрафовал троих волонтеров штаба Алексея Навального, которые повесили на ограду здания правительства баннер с надписью "Путин, ты ответишь за Норд-Ост".

Как сообщил правозащитному порталу "ОВД-Инфо" юрист Дмитрий Волов, размер каждого штрафа составляет десять тысяч рублей. Протоколы были оформлены по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Активисты штаба Навального были задержаны в Москве в пятницу днем.

23 октября 2002 года в Москве во время показа мюзикла "Норд-Ост" террористы захватили и три дня удерживали около тысячи человек в Театральном центре на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни.

26 октября власти прервали переговоры и начали штурм здания театрального центра. В зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. По официальным данным, погибли 130 заложников, более 700 пострадали. По данным общественной организации "Норд-Ост", число погибших составляет 174 человека. Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб при штурме, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях.