Курт Волкер встретился в Киеве с лидерами крымских татар

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился в субботу в Киеве с лидерами крымских татар Мустафой Джемилевым, Рефатом Чубаровым, а также освобождёнными после осуждения в аннексированном Крыму Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии" со ссылкой на главу Меджлиса крымско-татарского народа Чубарова. Никаких подробностей, однако, не приводится.

В интервью Reuters Волкер назвал "небольшим позитивным шагом" освобождение российскими властями Умерова и Чийгоза и призвал дать им возможность вернуться в Крым. Американский дипломат подчеркнул, что достижения эффективности международную миротворческую миссию в Донбассе следует наделить гораздо более широкими полномочиями, чем предлагает Россия.

Прибывший в пятницу с необъявленным визитом на Украину, Волкер встретился с депутатами Верховной Рады и президентом Петром Порошенко. Все переговоры проходили в зарытом режиме.

Как написал в фейсбуке депутат Мустафа Найем, Волкер "не может представить" участие России в миротворческой миссии в Донбассе.

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко рассказала, что Волкеру были переданы письма от "родственников политзаключенных Кремля из Крыма и военнопленных Донбасса".

По словам участников встречи, представитель США ожидает принятия резолюции ООН по миротворческой миссии в Донбассе до конца года.

Вопрос о судьбе всех этих граждан Украины обсуждался и на переговорах представителя США с президентом Порошенко.







