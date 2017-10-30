Суд подтвердил разрешение на монтаж турбин Siemens в Крыму

Девятый апелляционный суд подтвердил разрешение на монтаж турбин Siemens в аннексированном Россией Крыму. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу немецкого концерна на отказ в аресте турбин. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее Арбитражный суд Москвы дважды отклонил требование Siemens наложить арест на четыре турбины, которые были поставлены на полуостров в 2017 году – в нарушение санкций ЕС. Германский концерн также требовал прекратить монтаж турбин, который уже ведется российской стороной, и запретить любые сделки с этим оборудованием. Российская сторона "утверждает, что турбины, доставленные в Крым, были приобретены на "вторичном рынке".

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.