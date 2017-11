1967: хорошо выдержанный рок

Сорок первый выпуск программы "Музыка на Свободе" в качестве своей главной темы выбирает образчики немеркнущей славы рок-н-ролла​. Рок-критик Артемий Троицкий вспоминает о тех незабвенных временах, когда великие старцы экспериментальной музыки были молоды, дерзки и энергичны.

Сегодня – продолжение того, что мы с вами начали изучать около месяца назад: альбомы, составленные, скомпилированные английским журналистом Джоном Савэджем. В начале октября мы познакомились с альбомом под названием "1966", а теперь на очереди альбом под названием "1967". К сожалению, альбом "1968" еще не вышел, но я надеюсь, что когда-нибудь и это произойдет. Это в самом прямом смысле слова винтажный рок, хорошо выдержанная качественная музыка.

Диск, давший нам повод и причину вспомнить о событиях полувековой давности, имеет подзаголовок The Year Pop Divided, "Год, когда разделилась музыка поп". В самом деле, 1967 год – это время, когда произошел исторический, можно сказать, раскол всей популярной музыки, до тех пор вполне монолитной, на то, что называется "поп", и то, что называется "андеграунд". На практике это означало, что из армии поп-исполнителей выделился отважный отряд музыкантов, которые сказали: мы не собираемся играть развлекательную музыку, наша задача не в том, чтобы делать вас счастливыми, а самим деньги зарабатывать, – нет, мы занимаемся искусством! И так это все пошло – экспериментальный рок, психоделический рок, симфо-рок и прочие прогрессивные направления рок-музыки. Отправной датой события считается 1967-й, когда вышел знаменитый альбом The Beatles "Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера" и были представлены многие другие музыкальные эксперименты, в частности, появился дебютный альбом Джимми Хендрикса, дебютный альбом Doors и так далее.

Обратимся к этому самому году и пойдем по хронологии, так, как это сделано у Джона Савэджа. Январь у него представляет английская Spencer Davis Group. Спенсер Дэвис, гитарист из города Бирмингема, в 1963 году собрал группу, самым заметным участником которой стал Стив Уинвуд, клавишник, органист и вокалист (впоследствии он играл в разных супергруппах, а также концертировал соло). В январе 1967 года вышел сингл Spencer Davis Group под названием I'm a Man. Найти этот трек можно на втором американском альбоме Spencer Davis Group, который так и называется – I'm a Man. Spencer Davis Group представляет одно из направлений андеграунд-рока, а именно белый блюз, которое впоследствии переросло в хард-рок.

Следующие деятели музыкальной культуры из 1967-го – легендарная группа Soft Machine. Это уже психоделический рок в чистом виде. Soft Machine считались главными соперниками Pink Floyd на ниве поп-психоделии. В марте 1967 года у них вышла песенка на сингле под названием Feelin' Reelin' Squeelin', "Чувствуйте, пляшите, визжите". Пел Кевин Эйерс, мягкой машиной управляли знаменитый барабанщик, а впоследствии и вокалист Роберт Уайатт и эксцентричный гитарист Дэвид Эллен. Группа возникла в 1966 году и просуществовала, постоянно обновляя состав и дрейфуя в сторону инструментальной музыки, два десятилетия.

В июне 1967 года огромный успех выпал на долю песни Ареты Франклин Respect. Эту композицию сочинил Отис Реддинг, известный американский соул-исполнитель, и она стала гимном одновременно двух направлений протестных движений в США, да и во всем западном мире – с одной стороны. Во-первых, речь идет о движении против расизма и за гражданские права – отсюда, естественно, название песни, "Уважение". В припеве поется: все, что мне от вас нужно, – это уважение. Во-вторых, песня стала еще гимном феминисток. В хит-парадах в США песня заняла первое место.

Сентябрь 1967 года; тут я выбрал психоделическую группу Tomorrow. В отличие от Soft Machine, которые просуществовали несколько десятков лет, я уже не говорю о Pink Floyd, которые живы до сих пор, Tomorrow пели и играли очень недолго, с марта 1967-го по апрель 1968-го. В составе группы вокалист – Кит Уэст и прославившийся впоследствии в составе группы Yes гитарист Стив Хоув. В сентябре 1967 года у Tomorrow ​вышел сингл с довольно популярной песней под названием Revolution (за год до того, как The Beatles записали свой хит под тем же названием). Тогда же, в 1967 году, Tomorrow ​сыграли знаменитый джем-сейшен в главном лондонском психоделическом клубе UFO ("НЛО"), вместе с Джимми Хендриксом.

Следующий трек – из Франции, и он очень экзотического происхождения. Песня вышла на сингле в октябре 1967 года и называется эта инструментальная пьеса Psyche Rock, "Психический рок", а написал ее французский академический композитор Пьер Анри, который сочинял в основном симфонии, оратории и музыку для театра. В данном случае он написал музыку для балета Мориса Бежара под названием "Месса для настоящего времени", и там есть кусочек, как раз типичный для психоделического рока. Вот как он звучит.

Еще через два года, в 1969 году, у Пьера Анри вышла совместная работа с английской рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremomy. Завершим знакомство с альбомом-компиляцией Джона Савэджа "1967" еще одной типичнейшей для этого периода композицией. Виртуозная психоделическая вещица, сложно построенная, со сменами темпа, со сменами тональности: английская группа Blossom Toes, английская группа, как и Tomorrow, просуществовавшая очень недолго. Два известных гитариста солировали в ней как инструменталисты – Джим Кроган и Брайан Годдинг. Дебютный альбом Blossom Toes, который называется We Are Ever So Clean, открывается треком Look at Me I'm You, этот же трек вышел на сингле, "Посмотри на меня, я – это ты".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 41):

1. United Sounds of Joy (UK). The Sun That Hides a Darker Star, LP United Sounds of Joy

2. Warsaw Village Band (Poland). She Celebrated Kupala, LP Sun Celebration

3. Surfin' Nanorobots (Россия). Leaving the Dead City, LP Seven O'clock

4. DJ Click Vs Boogie Balagan (France/Israel). Lamentation Walloo, LP Labesse Club

5. The Spencer Davis Group (UK). I'm a Man, LP 1967: The Year Pop Divided

6. The Soft Machine (UK). Feelin Reelin Squeelin, LP 1967: The Year Pop Divided

7. Aretha Franklin (USA). Respect, LP 1967: The Year Pop Divided

8. Tomorrow (UK). Revolution, LP 1967: The Year Pop Divided

9. Les Yper Sound (France). Psyche Rock, LP 1967: The Year Pop Divided

10. The Blossom Toes (UK). Look at Me, I'm You, LP 1967: The Year Pop Divided

11. Sarasara (France). Sun, LP Amor Fati

12. Arborist (UK). A Crow, LP Home Burial 1

13. Sly & Robbie ft Marcia Griffits (Jamaica). Fever, LP Taxi Gand in Dusco Mix Style1978–1987