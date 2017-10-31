"Вы слышали – выборы президента отменяются!" – "С чего это вдруг?" – "Галеру спи…ли. Грести не на чем..."

Или вот еще более злой и навеянный реальностью уличный фольклор. "Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам?" – "Некогда ему. В других урнах роется…"

Речь все чаще заходит о выборах, и это все больше раздражает. Почему? Ответ, по-моему, на поверхности – термин употребляется применительно к событию, ничего общего с самим событием не имеющему. Слово "выборы" в русском языке есть, но выборов в России нет. А действо, намеченное на март 2018 года, – на самом деле "невыборы". Или по-другому – "выборыПутина". Именно так, слитно. С единственным реальным кандидатом, даже если (при все менее вероятном раскладе) этим кандидатом будет не сам Путин, а назначенный им преемник. Иначе говоря, все мы – и избиратели, и горячо обсуждаемые кандидаты в кандидаты, против воли или по собственному желанию, вовлекаемся в политическое шоу одного актера.

И вроде какие-то реальные проблемы вытаскиваются на свет божий. На деле же все это напоминает сеанс массового самогипноза, сами себя убеждаем: пусть кривенькая-косенькая, а демократия – "власть народа", какая ни есть. И вроде как нормально, что все с энтузиазмом включаются в эту имитацию. Горе-друзья Путина вступают в таинственные союзы, интригуют, создают дымовую завесу активных поисков выхода из проблем, хотя на самом деле давно на все "забили". Ну а те, кто "топит" за Алексея Навального, Ксению Собчак (а теперь вот Катя Гордон подтягивается с женско-детской повесткой) – список, судя по всему, в ближайшее время удлинится, расширяют иллюзию демократии до совсем уж гротескных размеров, пока эта иллюзия не лопнет оглушительно в день "невыборов". Абсурд – главное "достижение" политики времен Путина.

Старые кони несистемной оппозиции пока в тени, "сосредоточиваются". По-настоящему на виду лишь громкое, не боящееся заявлять о себе меньшинство – этих людей обзывают предателями, обливают помоями и зеленкой, штрафуют, сажают, бьют их по головам. Это те, кому не все равно: волонтеры, правозащитники, гражданские активисты. Это меньшинство в большинстве своем хотело бы менять не людей и фамилии в существующей системе, а саму систему, отменить ее идиотские репрессивные законы. Оно поддерживает лидера – к примеру Навального – не только потому, что хотело бы лицезреть более молодую и живую физиономию в Кремле, а потому, что ожидает системных перемен, даже если для этого сам пост президента придется лишить некоторых полномочий и передать их другим ветвям власти.

Любопытный момент в этой истории – обращение к опыту 1990-х. Собчак пригласила в свою команду одного из электоральных гуру тех лет Игоря Малашенко. Причина – появление запроса на лучшее из того времени с его воздухом свободы, взлетами и падениями, достижениями и ошибками. А еще, надеюсь, желание не наступать на те же грабли, что в 1996-м, вспомнить печальный итог тех выборов, на которых демократия была впервые попрана ради ее же сохранения.

Путин хочет остаться наследником империи под названием "Союз нерушимый", учеником Андропова, а не Собчака с Ельциным

Путин тоже постоянно оборачивается назад в 1990-е. Но с другой целью – в поиске врагов. Хотя больше всего, по-моему, Путина бесит, что он и сам родом из 90-х, на которые его чуткие пропагандисты, дабы услужить начальнику, выливают ушаты грязи. Не случись развала СССР и последовавших за этим 1990-х – не было бы и Путина-президента. Он подсознательно хотел бы от этого периода раз и навсегда отмежеваться. Мало того что его чекистской душе чужды вольности и свободы (кстати, положившие начало его личному материальному благополучию), связанные с тем временем. Но как политик, создающий имитацию собственного места в истории, он хотел бы вычеркнуть 1990-е из своей жизни, оставшись наследником империи под названием "Союз нерушимый", учеником Андропова, а не Собчака с Ельциным.

Тем более что благосостояние народа, которым не без пафоса в середине 2000-х любил козырнуть Путин со своей галеры, к концу его третьего срока явно поиссякло, если вовсе не улетучилось. Здесь и имитировать уже нечего. Чего стоит недавнее обращение пенсионера из Забайкалья Анатолия Вертипрахова, попросившего президента купить ему гроб и выкопать могилу! Письмо Путину пенсионер написал после того, как приставы за задолженность по коммуналке сняли со счета всю его пенсию, которая и без того ниже прожиточного минимума по региону. Слова в его обращении звучат как приговор: "Жить в этой стране невозможно".

…Помню май 2012-го. По безлюдным московским улицам ползет "членовоз", гордость немецкого автопрома. Путин едет на свою инаугурацию в Кремль. Режиссер-постановщик шоу не решился оживить антураж ликующей массовкой с флажками. Накануне случилась "Болотная". И доверие к своему народу – к молчаливому большинству в 63,6 процента, которые тогда, по официальным данным, отдали за Путина голоса при явке в 65,3, у власти сильно подорвано.

Сегодня проблема, на мой взгляд, состоит не в том, чтобы добиться регистрации кандидатом на "выборахПутина". Начинать надо с разоблачения "невыборов" всеми законными и доступными способами, не дожидаясь того момента, когда кому-то позволят зарегистрироваться, а кому-то нет. Борьба за возвращение выборов, за воссоздание институтов реальной демократии должна стать первым шагом общей повестки реальных оппозиционных кандидатов. Выход с этой повесткой на улицы или в интернет, вместе или по отдельности, но не скандальное участие в ток-шоу полусвета на радость любителям кремлевской клубнички – вот что хотелось бы увидеть и услышать от молодых и резвых. Потому что реальная демократия не может зависеть от соизволения администрации президента, не может быть приспособлена к личным нуждам главы государства. Выбор народа не может быть спущен сверху Путиным, даже если он в один прекрасный день "замироточит". Разве что какому-нибудь думскому умнику придет в голову внести изменение в Конституцию, типа: "Президент России избирается предыдущим президентом России". Но тут, по крайней мере, без обмана. И без всяких иллюзий.

Галина Сидорова – московский журналист