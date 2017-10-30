Путин прокомментировал дело Серебренникова и нападение на Фельгенгауэр

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). На этой встрече глава государства, в частности, прокомментировал дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, уголовное преследование экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, а также нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Отвечая на вопрос о деле Серебренникова, Путин призвал "относиться ко всем одинаково". По его словам, режиссера преследуют не за какую-либо политическую позицию. "Там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства", – утверждает глава государства.

Виновность или невиновность Никиты Белых, как заявил Путин, должен определить суд. Однако, по мнению президента, то, что глава региона брал деньги у предпринимателя, – это "очень странно".

Нападение с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, по мнению Путина, не связано с положением со свободой слова в России. Предполагаемого преступника – гражданина Израиля и России Бориса Грица – президент назвал "больным человеком". Глава государства пообещал "подумать", как снизить "атмосферу нетерпимости" в стране, однако отметил, что нагнетания ненависти, по его мнению, в российском обществе нет.

На встрече с членами СПЧ Путин также заявил, что неизвестные иностранные организации якобы собирают некий "биологический материал", "образцы граждан" России. Президент не объяснил, о чем именно идет речь, однако добавил: "Мы такой вот объект очень большого интереса".