Никита Белых на допросе в суде рассказал о своем задержании

В Пресненском суде Москвы допросили бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в коррупции. Экс-чиновник, в частности, ответил на вопросы о встрече с бизнесменом Юрием Зудхаймером в июне 2016 года. После этой встречи Белых был задержан с пакетом с деньгами.

По словам бывшего губернатора, он принял от бизнесмена пакет с бутылкой вина, поскольку Зудхаймер назвал это подарком ко дню рождения. "Купюры там не торчали", – заявил Белых. Когда сотрудники ФСБ достали из пакета деньги, Белых попросил бумагу и ручку, чтобы, как он выразился, "сразу описать ситуацию". "Тогда я был совершенно уверен, что задерживают Зудхаймера", – отметил экс-губернатор. По его словам, он действительно говорил с бизнесменом о деньгах, однако "речь всегда шла о благотворительности".

Белых вновь заявил, что его задержание – это провокация. Показания Зудхаймера по уголовному делу он назвал "ложными". Бывший губернатор при этом предположил, что следователи добились показаний от свидетелей обвинения угрозами и силой.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. По версии следствия, экс-глава Кировской области за взятку обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов региона. Собственник "Нововятского лыжного комбината" Юрий Зудхаймер утверждает, что Белых неоднократно брал у него деньги. Сам экс-губернатор отвергает обвинения в коррупции.

Задержание Никиты Белых курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он же занимался делом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого также подозревают в получении взятки. Ранее стало известно, что Улюкаеву, как и Белых, перед задержанием передали пакет с бутылкой вина.

Издание "Медиазона" ведет текстовую трансляцию из зала Пресненского суда Москвы, где продолжается заседание по делу Белых.