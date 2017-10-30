Мадсен дал показания в связи с убийством журналистки

Датский инженер и изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, дал частичные признательные показания. 46-летний Мадсен сообщил, что расчленил тело Валль на борту своей подводной лодки и сбросил части тела в море, заявила полиция в Копенгагене в понедельник, 30 октября.

Мадсен по-прежнему отрицает факт убийства журналистки. По его новой версии, она погибла во время совместного выхода в море от отравления угарным газом внутри подводной лодки в то время как он сам находился на поверхности.

В начале октября датская полиция сообщила об обнаружении головы и ног погибшей при таинственных обстоятельствах журналистки. Полиция предъявила Петеру Мадсену обвинение в убийстве журналистки.

23 августа полиция идентифицировала обезглавленное женское туловище, которое вынесло из моря на берег в районе Копенгагена. Причина смерти Ким Валль до сих пор не установлена.

30-летняя Ким Валль собиралась взять у Мадсена интервью на борту сконструированной им субмарины "UC3 Nautilus". 10 августа она исчезла. Об этом сообщила "Немецкая волна".