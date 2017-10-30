"Мемориал" опубликовал обновленный список политзаключенных

Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал обновленный список политических заключенных в России. В него попали 117 человек. В их числе осужденные участники акции протеста 26 марта; мусульмане, обвиненные в причастности к запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"; математик Дмитрий Богатов и 61-летний историк Юрий Дмитриев.

В "Мемориале" отметили, что обновленный список политзаключенных является "лишь минимальной достоверной оценкой масштаба политических репрессий". "Реальное число политзаключенных и лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России, несомненно, существенно больше", – отмечают правозащитники.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Во многих городах страны проходит акция "Возвращение имен", участники которой зачитывают имена погибших во времена сталинского террора. Советские диссиденты заявляют, что нынешняя власть в России продолжает политические репрессии.