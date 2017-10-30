Правозащитники запустили сетевой проект #СталинДалПриказ

Комитет гражданских инициатив, Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти запустили сетевой проект #СталинДалПриказ. На сайте проекта отмечается, что через ГУЛАГ прошли 20 миллионов человек, не менее миллиона из них были расстреляны по политическим мотивам. Правозащитники призывают россиян рассказать истории своих репрессированных родных и близких.

Подобными историями уже поделились режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, музыканты Андрей Макаревич, Noize MC, композитор Алексей Рыбников, журналисты Леонид Парфенов, Николай Сванидзе, актеры Евгений Миронов, Леонид Барац, экономист Андрей Мовчан, телеведущий Александр Архангельский, писатель Александр Цыпкин и другие.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Во многих городах страны проходит акция "Возвращение имен", участники которой зачитывают имена погибших во времена сталинского террора. Советские диссиденты заявляют, что нынешняя власть в России продолжает политические репрессии.