Задержан глава московского штаба Навального Николай Ляскин

В Москве во вторник утром задержан руководитель московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин. Об этом он сообщил в твиттере.

Полицейские и сотрудник"в штатском" остановили автомобиль Ляскина около его дома и заставили его поехать в ОВД. По словам Ляскина, на него собираются составить административный протокол. По какой статье, неизвестно.

29 октября Ляскин и ещё семеро активистов штаба Алексея Навального были задержаны в Москве во время встречи с волонтерами. Их три часа продержали в полиции, после чего отпустили без составления протокола.

В воскресенье штаб Навального в Москве проводил так называемый День мобилизации волонтеров. Активисты агитировали местных жителей поддержать выдвижение оппозиционера в кандидаты на пост президента России.

15 сентября на Ляскина было совершено нападение. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже был задержан подозреваемый в нападении Андрей Щербаков . На допросе и на очной ставке он утверждал, что Ляскин предложил ему инсценировать покушение на него за вознаграждение. Оппозиционер категорически отрицает эти обвинения.