В Москве задержан координатор московского штаба Навального

В Москве рядом с метро "Улица 1905 года" задержаны координатор московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов и Дмитрий Волов. По словам Серуканова, их задержали по подозрению в организации митинга.
Как сообщили очевидцы, "человек 10 завели их в автобус", а руководил задержанием начальник Пресненского отдела.
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