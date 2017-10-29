В Москве задержан координатор московского штаба Навального

В Москве рядом с метро "Улица 1905 года" задержаны координатор московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов и Дмитрий Волов. По словам Серуканова, их задержали по подозрению в организации митинга.

Как сообщили очевидцы, "человек 10 завели их в автобус", а руководил задержанием начальник Пресненского отдела.