Песков: о "сборе биоматериалов россиян" Путину сообщили спецслужбы

В Кремле утверждают, что сбор "биологических материалов россиян", о котором накануне заявил президент Владимир Путин, – это информация от спецслужб страны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что сбором "биоматериалов" якобы занимаются некие "представители неправительственных организаций и других органов". "Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется", – заявил Песков. О каких именно организациях и "органах" идет речь, он не уточнил.

30 октября на встрече с членами Совета по правам человека Путин заявил, что некие иностранные организации якобы собирают биологические "образцы граждан" России. Президент не объяснил, о чем именно идет речь, однако добавил: "Мы такой вот объект очень большого интереса".

Издание "Медиазона" пишет, что первым о некоем "сборе биологических материалов россиян" три месяца назад сообщил прокремлевский телеканал Russia Today. Сотрудники канала ссылались на информацию из тендера одного из подразделений армии США. Однако, как отмечает "Медиазона", если в материале RT речь шла только об "образцах" россиян-европеоидов, то Путин заявляет о сборе биообразцов разных этносов из разных регионов России.