СМИ узнали о возможной продаже издания "Деловой Петербург"

Издание "Деловой Петербург" может быть продано холдингу "Национальная медиа группа". Об этом сообщает сайт "Медуза" со ссылкой на собственный источник в редакции. Собеседник портала уточнил, что решение было принято после появившейся информации о намерении бизнесмена Евгения Пригожина купить издания "Деловой Петербург" и "Фонтанка".

О том, что структуры, связанные с Пригожиным, проявляют интерес к двум независимым изданиям, сообщила во вторник днем "Новая газета в Петербурге". Главные редакторы "Делового Петербурга" и "Фонтанки" не подтвердили планы их продажи.

Сам Евгений Пригожин заявил в беседе с РБК, что не собирается покупать издания. Ранее "Фонтанка" связывала этого бизнесмена с так называемой частной военной компанией Вагнера. По утверждению руководства издания, после этих публикаций их автор Денис Коротков стал получать угрозы, а некие "люди из окружения Пригожина" собирали о нем информацию.

Одним из владельцев "Национальной медиа группы" является председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук. Он включен в санкционный список США с 2014 года после аннексии Крыма. В решении, в частности, говорилось, что бизнесмен входит в "ближний круг Путина".