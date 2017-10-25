"Нельзя не назвать фамилию Пригожин"

Самый популярный информационный сайт в Петербурге "Фонтанка.ру" подвергся во вторник хакерской атаке, работа сайта была парализована на несколько часов. Главный редактор издания Александр Горшков сравнил действия хакеров с террористическими. В своем комментарии Горшков написал: "атака на "Фонтанку" заказана персонами, мечтающими, чтобы Петербург ничего не знал". В комментарии дважды упоминается имя петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, входящего в круг ближайших друзей нынешнего российского президента Владимира Путина.

Пригожин, по данным "Фонтанки", имеет отношение к так называемому "ЧВК Вагнера", чьи сотрудники воюют в качестве наемников в Сирии. Как отмечает Александр Горшков, сразу же после выхода серии публикаций "Список Вагнера", ее автор, Денис Коротков, "на десятках неизвестных сайтов и блогов был обвинен в предательстве родины, связях с запрещенным в России ИГИЛ и заодно в пособничестве СБУ Украины. Там же и в той же стилистике прозвучали предложения о расправе. Это продолжается до сих пор" .

В мае 2013 года подверглась атакам инфраструктура ряда городских и федеральных СМИ. В том числе "Фонтанки", "Эха Москвы", "Новой газеты", "Форбса". "И ответственность за ту акцию взял на себя мальчонка, связанный с людьми, работавшими на Пригожина",- напоминает Александр Горшков, ответивший на вопросы Радио Свобода.

- Александр, вы, судя по заголовку вашего комментария "Я худею, дорогая редакция", явно с трудом сдерживая себя, пишете об атаках на сайт "Фонтанка.ру" и дважды упоминаете бизнесмена Евгения Пригожина. Вы готовы напрямую заявить о его причастности к этим атакам?

Началом послужила публикация "Фонтанки" как раз о "ЧВК Вагнера"

- Мы вообще смиренно относимся к происходящему и держали очень долгую паузу, на протяжении двух месяцев. Дальше мы выстраиваем просто-напросто логическую цепочку событий, которые случились за эти недели, и мы не можем не назвать эту фамилию. Потому что началом послужила публикация "Фонтанки" как раз о "ЧВК Вагнера", которая, по большому счету, безупречно доказала существование этой группировки и рассказала о потерях, которые она несет в Сирии. Именно после этого случились первые неприятности в информационном поле. Для моего сотрудника, автора этих расследований Дениса Короткова. Затем были еще публикации "Фонтанки", уже другого рода, там произошло наложение одних событий на другие, и вот в этом бульоне, в этом компоте мы существуем последние недели. Ну, и промежуточная точка - это, безусловно, не финал, - это вчерашний взлом нашего сервера.

- Как долго не работал ваш сайт? И работает ли он сейчас в полном режиме?

В руках преступников оказалась наша банковская информация

- Сейчас он работает практически в полном режиме. На протяжении примерно 9 часов сайт был недоступен. Это не DDos-атака, это взлом с помощью вируса, которым был заражен сервер, и с помощью которого потом могли быть заражены компьютеры пользователей. И эта акция направлена именно на компрометацию "Фонтанки" как средства массовой информации в глазах пользователей. Поэтому говорить о том, что это какая-то случайная хакерская атака, я бы считал несерьезным.

- Я еще раз сошлюсь на ваш комментарий, опубликованный сегодня. Вы упомянули "десятки и сотни сайтов и блогов", которые распространяли о "Фонтанке" дезинформацию и клевету, обливали грязью журналистов. Но в состоянии ли эти маргинальные сайты повлиять на авторитет вашего издания?

- Я уверен, что на авторитет издания, на популярность "Фонтанки" среди читателей они повлиять не могут. Но мы же понимаем, с какой целью все равно это делается. Это формирование мнения, не обязательно даже общественного, но некоего мнения в глазах некоей "целевой аудитории", которая может принимать решения. Кроме того, в руках преступников оказалась наша банковская информация. В ней нет ни в коем случае ничего противозаконного, она вся белая, наша бухгалтерия. Но эта информация в их руках подвергается вольному препарированию - тоже с целью нашей дискредитации. Хотя единственное, что может вынести здравомыслящий человек из этой информации, это понимание того, что "Фонтанка" живет на рекламные доходы. Надо же, какой ужас, средство массовой информации, оказывается, живет на рекламные доходы! В России бывает и такое.

- В адрес Дениса Короткова, автора серий публикаций "Список Вагнера", поступали прямые угрозы. И мы с вами говорим через два дня после того, как напали на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Намерен ли менеджмент "Фонтанки" как-то усилить охрану редакции?

- Никакая охрана, как показывает опыт жизни в России, не может защитить своего клиента на сто процентов. Тем более мы не олигархическая структура, чтобы содержать профессиональные службы охраны такого уровня. Но необходимые действия в части информирования правоохранительных органов об этом тревожной для нас ситуации мы, безусловно, своевременно приняли.

Это как с маньяками, которые, когда им сходят с рук мелкие шалости, переходят к более серьезным акциям

​- Вы связываете атаку на ваш сайт только с публикациями о "ЧВК Вагнера"? Ведь все-таки на вашем сайте было много разных публикаций, и жестких, и ироничных, в том числе в адрес местных властей. Вспомним, к примеру, недавнюю публикацию о том, как украли сейф из Представительства президента в Северо-Западном федеральном округе.

​- Это как раз вторая серия "марлезонского балета". Потому что публикации про кражу сейфа из полпредства в СЗФО случились через месяц после тех статей о "ЧВК Вагнера". И именно после этого началась вторая волна размещения заказных материалов на различных интернет-помойках, уже не только в отношении Короткова, но и в отношении непосредственно "Фонтанки", в отношении меня и моих коллег. Это Евгений Вышенков, заместитель главного редактора "Фонтанки", Андрей Константинов, председатель совета директоров. Нас не обвинили еще разве что в том, что мы пьем кровь христианских младенцев, все остальное уже было. Последнее, что я про себя узнал, оказывается, это я открыл "панамский оффшор". Даже не знаю, как к этому относиться...

- Я бы гордился... Вы пишете, что взломом сайта вся эта история не кончится. Что еще может произойти, и намерены ли вы обращаться в правоохранительные органы?

- Безусловно, мы по вчерашнему происшествию обратимся с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Хотя, признаться честно, надежд у нас не очень много. Четыре с половиной года назад, когда "Фонтанка" подверглась первой мощной DDos-атаке, мы обращались с соответствующим заявлением, и даже указывали конкретное лицо, которое берет на себя ответственность. К сожалению, никаких серьезных последствий это заявление не возымело. Хотя, я думаю, будь тогда правоохранительные органы более внимательны и более решительны в своих действиях, может быть, не было бы и нынешней ситуации. Потому что это как с маньяками, которые, когда им сходят с рук мелкие шалости, затем переходят к гораздо более серьезным акциям, - считает главный редактор интернет-издания "Фонтанка.ру" Александр Горшков.

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