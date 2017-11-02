Русская служба Радио Свобода открывает интернет-проект "Сибирь.Реалии". Этот информационно-аналитический сайт будет рассказывать о ситуации и актуальных проблемах зауральских регионов России. На страницах сайта "Сибирь.Реалии" вы найдете новости, репортажи, корреспонденции из десятков сибирских городов - от Абакана до Якутска, от Бийска до Хабаровска, от Тюмени до Петропавловска-Камчатского - интервью с ньюсмейкерами и экспертами, аналитику и исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи и видеоматериалы. Сотрудники и авторы сайта "Сибирь.Реалии" - независимые журналисты, сибирские политики, писатели, ученые, профессионалы разных отраслей деятельности, обычные сибиряки.

Главная задача сайта "Сибирь.Реалии" - честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших, с политической, экономической и социальной точек зрения, территорий Российской Федерации, восполнение дефицита разносторонней информации о Сибири, анализ важнейших социально-экономических процессов, протекающих в этом богатом, давно освоенном, но во многом все ещё неизвестном в европейской части страны крае. ​

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – входящая в систему международного вещания США некоммерческая медиакорпорация – ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества.

Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году. В настоящее время "Свобода" ведёт круглосуточное радиовещание в интернете и на средних волнах, работает в социальных сетях, занимается производством общественно-политических видеопрограмм, репортажного видео, развивает программу кинодокументального кино. Сайт Радио Свобода ежемесячно регистрирует 6,5-7 миллионов посещений. В числе специальных проектов Радио Свобода, размещенных на собственных интернет-платформах, помимо "Сибирь.Реалии" - открытый в октябре 2017 года фактчекинговый сайт "Фактограф".