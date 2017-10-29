В воскресное утро в Иркутске начался демонтаж памятника "Борцам революции". Монумент состоит из фигур старого солдата, большевика и крестьянского парня, которые держат знамя революции. Рядом расположены две братские могилы. Мемориальный комплекс установлен в сороковые годы прошлого века в память о погибших в годы гражданской войны воинах-красноармейцах.

​Памятник городского значения, который почти год стоял в строительных лесах, по мнению чиновников, вдруг стал представлять угрозу для людей, поскольку в любой момент может обрушиться. За неделю до 100-летия Октябрьской революции власти решили объект демонтировать и отправить на реставрацию.

Редакция иркутской газеты "Байкальская Сибирь" неоднократно ставила перед мэрией вопрос о необходимости реконструкции памятника "Борцам революции". Главный редактор издания Сергей Королев считает демонтаж монумента спланированной провокацией против жителей Иркутска и губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

– Когда мэр-единоросс Дмитрий Бердников снес памятный знак советских строителей, подаренный Иркутску в честь трехсотлетия, вернул части сквера Кирова и советской улице дореволюционное название, установил памятник графу Сперанскому (все это в 2016 году), Левченко указывал ему, что "поспешные вещи не приносят авторитета и не приносят понимания жителями", непродуманных решений принимать не стоит. И вот наблюдаем, как мэр Бердников и его команда чиновников преподнесла иркутянам и губернатору новый "подарок", – говорит Сергей Королев.

Между тем, к символам дореволюционного времени в Иркутске городские власти относятся бережнее. Например, в прошлом году частично был отреставрирован памятник императору Александру III (полностью восстановленный в 2003 году на средства Иркутской железной дороги по проекту скульптора из Санкт-Петербурга Альберта Чаркина) и благоустроена площадь на берегу Ангары, на которой он стоит.