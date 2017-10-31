В Молдавии обсуждают поправки к Конституции о государственном языке

Конституционный суд Молдавии поддержал проект поправки к Основному закону об изменении официального названия государственного языка – с молдавского на румынский. Проект поправки к 13-й статье Конституции был предложен проевропейской Либерально-демократической партией, его подписали 35 депутатов. Ожидается, что парламентские обсуждения проекта поправки пройдут в апреле будущего года.

Принятие конституционных поправок требует двух третей голосов депутатов, а именно 67-ми из 101-го. Пока рано говорить, удастся ли сторонникам поправки набрать необходимое количество голосов. Один из инициаторов проекта, председатель фракции либеральных демократов в парламенте Тудор Делиу, приветствовал решение Конституционного суда, вынесенное во вторник 31 октября. По словам Делиу, сделан первый шаг к признанию очевидного – что граждане Республики Молдова говорят на румынском языке. Это знают все, и это должно быть записано в Конституции, заявил депутат.

Пророссийский президент Молдавии Игорь Додон, сторонник официального названия государственного языка как "молдавского", заявил, что вопрос должен решаться на референдуме.

Президент написал в Фейсбуке, что "абсолютное большинство" населения Молдавии считает, что говорит на молдавском языке.

В декабре 2013 года Конституционный суд республики постановил считать румынский язык официальным государственным языком, как было записано в декларации о независимости 1991 года. Несмотря на это, в конституции, принятой в Молдавии в 1994 году, до сих пор записано, что официальным государственным языком является молдавский.