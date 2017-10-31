МВД Дагестана подтвердило гибель похищенного жителя Коврова

Правоохранительные органы Дагестана подтвердили гибель жителя Коврова Шарипа Зайпуллаева, похищенного неизвестными в масках летом этого года. Письмо с такой информацией поступило в правозащитный центр "Мемориал" из Центра по противодействию экстремизму.

Из текста следует, что останки, обнаруженные 9 июля во взорванном автомобиле в Сергокалинском районе Дагестана, принадлежат Зайпуллаеву. В письме также говорится о проведении проверки в следственном управлении, но других подробностей не приводится.

По данным "Мемориала", Шарип Зайпуллаев, приехавший к родственникам в Дагестан, пропал 4 июля. Очевидцы сообщали, что его автомобиль остановили люди в камуфляже, которые затолкали Зайпуллаева в микроавтобус.

Правозащитники подчеркивают, что уголовное дело до сих пор не возбуждено, хотя следствие располагает показаниями очевидцев, а тело погибшего давно обнаружено.