Задержана подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали подозреваемую в убийстве заместителя начальника контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша. Он погиб в результате подрыва автомобиля 31 марта этого года в Мариуполе.

По данным следствия, подозреваемая в совершении преступления приехала в Одессу, чтобы получить биометрический паспорт. На брифинге вечером 31 октября в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что личность задержанной удалось установить при помощи видео с камер наблюдения, на котом она закладывала взрывчатку под автомобиль Хараберюша.

По словам Грицака, подозреваемую зовут Юлия Прасолова, она из Донецка и "получила 15 тысяч долларов за свою работу". Глава СБУ уточнил, что задержанная состояла в центре спецопераций так называемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики", работа которого координируется Россией.

Полковник Александр Хараберюш занимал должность начальника управления военной контрразведки СБУ Донецкой области с начала 2014 года. В его обязанности входило выявление шпионов в зоне боевых действий в Донбассе. В качестве основной версии его убийства следствие рассматривало теракт, совершенный разведывательно-диверсионной группой.