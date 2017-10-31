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Съемки телесериала "Карточный домик" приостановлены

Кевин Спейси

Съемки последнего сезона американского телесериала "Карточный домик" приостановлены после того, как исполнитель главной роли Кевин Спейси попросил прощения за домогательства к 14-летнему подростку. Об этом порталу Deadline сообщили в руководстве студии MRC и сервиса Netflix, через который распространяется фильм.

Представители компаний заявили, что разбираются в ситуации. Сколько времени это займет, Deadline не уточняет.

Ранее стало известно, что шестой сезон "Карточного домика" станет последним.

О домогательствах Кевина Спейси изданию Buzzfeed рассказал актер Энтони Рапп. По его словам, все произошло в 1986 году. Спейси написал в Твиттере, что не помнит о факте встречи с Раппом, но попросил прощения, "если вёл себя так", как он описывает. В том же заявлении Кевин Спейси признался, что он - гей.

В Netflix утверждают, что решение об окончании сериала было принято задолго до жалобы Раппа на Спейси.

Сериал "Карточный домик" (House of Cards) выходит с 2013 года и завоевал множество премий, включая "Золотой Глобус". Кевин Спейси играет в нем амбициозного конгрессмена Фрэнка Андервуда, который становится президентом США.

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