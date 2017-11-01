Служебные приставы пришли в офис ФБК и требуют встречи с Рубановым

В Московский офис учрежденного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в среду пришли сотрудники службы судебных приставов. Они требуют встречи с директором фонда Романом Рубановым в связи с иском миллиардера Алишера Усманова, сообщает издание "Медиазона".

10 октября Рубанов был задержан в связи с отказом ФБК выполнить решение суда по иску Усманова. Директор фонда, в свою очередь, заявил, что удалил фрагменты видео про бизнесмена из фильма "Он вам не Димон".

При этом Рубанов отметил, что ФБК не отвечает за личный сайт и YouTube-канал основателя фонда Алексея Навального, а также сайт dimon.navalny.com.

В мае Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к ФБК и его основателю Алексею Навальному. Оппозиционера обязали удалить фрагменты, в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный не стал выполнять это требование.