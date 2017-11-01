Теракт в Нью-Йорке: кошмар на Хеллоуин

В США ведется расследование обстоятельств теракта, совершенного в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, во вторник, 31 октября. Водитель пикапа в четырех кварталах от мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года целенаправленно сбивал своим автомобилем велосипедистов и пешеходов. Погибли 8 человек, 11 ранены.

Среди погибших – граждане Аргентины и Бельгии. Пятеро латиноамериканцев, ставших жертвами нападения, были выпускниками колледжа в аргентинском городе Росарио. Они приехали в Нью-Йорк отметить 30-летие выпуска, чтобы затем отправиться в Бостон, где живет еще один их бывший одноклассник. По сообщению министерства иностранных дел Аргентины, он единственный из всей группы остался в живых и находится в больнице с тяжелыми ранениями.

Около трех часов дня нападавший въехал на арендованном грузовом пикапе на велосипедную дорожку, которая идет вдоль берега Гудзона, параллельно шоссе. Он проехал по ней чуть больше километра, сбивая велосипедистов и пытаясь свернуть с нее на проезжую часть улицы, а потом около первого же светофора врезался в школьный автобус. В автобусе ехали двое взрослых и двое детей. Один из детей находится в больнице в критическом состоянии.

Водитель выскочил из разбитого пикапа, размахивая предметами, которые свидетели описывают как пистолеты. По словам очевидцев, он выкрикивал "Аллах акбар!". В грузовике найдена записка, в которой говорится, что он совершил нападение от имени террористической группировки "Исламское государство". Оказавшиеся поблизости полицейские быстро открыли стрельбу, ранив нападавшего. Сейчас он в больнице в критическом состоянии. Впоследствии выяснилось, что у преступника было не боевое оружие, а пейнтбольный маркер и пневматический пистолет. Власти уже заявили, что случившееся "имеет все признаки террористического акта".

Нападавший – 29-летний Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана. Он жил в США легально с 2010 года. По данным полиции, у Саипова было водительское удостоверение, выданное в штате Флорида, но есть сведения, что в последнее время он жил в Нью-Джерси. У правоохранительных органов пока нет данных о связях Сайфулло Саипова с какой-либо террористической организацией. Глава нью-йоркской полиции назвал его одиночкой, который прежде не попадал в поле внимания американских служб безопасности. Правда, есть сообщения, что в 2015 и 2016 годах Саипова задерживала полиция, но за нарушение правил технического содержания автомобиля, а позднее – за отказ заплатить выписанный в связи с этим штраф.

О Саипове также известно, что после приезда в США он работал водителем грузовика в штате Огайо, потом какое-то время занимался частным извозом для компании Uber. Вот что рассказал корреспондентам телеканала "Настоящее время" один из знакомых Саипова по имени Миррахмит Муминов, также живущий в США:

Репортеры газеты New York Times нашли другого выходца из Узбекистана, Кобилджона Маткарова, также знавшего Саипова несколько лет назад. По словам Маткарова, его приятель был всем доволен, ему очень нравилось в Америке: "Он совсем не выглядел как потенциальный террорист, но кто знает, что у человека внутри?" Его бывшая соседка, также иммигрантка из Узбекистана, рассказала журналистам, что Саипов "все время работал. Домой приходил поспать, на вечеринки не ходил, особо не развлекался". Саипов женат на жительнице Ташкента, найдено свидетельство о регистрации его брака, но удалось ли следствию установить контакты с его супругой, пока неизвестно.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере: "В Нью-Йорке, похоже, очередная атака, совершенная очень больным и ненормальным человеком. Правоохранительные органы тщательно это расследуют. НЕ В США!"

​Позднее Трамп поручил министерству внутренней безопасности США усилить "и без того крайне тщательные" проверки въезжающих в страну иностранцев. "Политическая корректность – это хорошо, но не для такого случая!" – прокомментировал Трамп происходящее:

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с терактом в Нью-Йорке и заявил, что его страна готова использовать все свои ресурсы, чтобы помочь расследованию теракта на Манхэттене.

Власти Нью-Йорка не стали отменять традиционное шествие по случаю праздника Хэллоуин, которое прошло во вторник вечером – через несколько часов после теракта на Манхэттене:

В шествии принял участие мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, ранее призвавший президента Трампа "не политизировать" нынешнюю трагедию. Де Блазио сказал: "Последнее, что следует делать в этой ситуации, – обвинять целые религии или народы. Каждый, кто въезжает в эту страну, должен быть тщательно проверен – в индивидуальном порядке. Но как только вы начинаете делать обобщения, особенно религиозного плана, вы посылаете тот самый негативный сигнал, которого ждут наши враги".

В среду, 1 ноября, британское издание "Дейли Мейл" написало, что аналитическо-расследовательская группа SITE выяснила очень тревожную и странную деталь: несколько недель назад в социальных сетях неизвестный разместил фотографию логотипа группировки "Исламское государство" на экране мобильного телефона, который кто-то держит в руках, стоя на тротуаре точно в том самом месте, где 31 октября Сайфулло Саипов и совершил теракт – на углу Хьюстон-стрит и Уэст-стрит на Манхэттене.