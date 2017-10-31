В Нью-Йорке задержан подозреваемый в теракте Сайфулло Саипов

В США появились первые сведения о человеке, напавшем на жителей Нью-Йорка, жертвами которого стали 8 человек (пострадали более 10). 29-летний Сайфулло Саипов подозревается в том, что, находясь за рулём пикапа, сбивал людей на велосипедной дорожке в Нижнем Манхэттене. Инцидент квалифицирован как теракт.

После столкновения пикапа с другим автомобилем, из кабины вышел мужчина, державший в руке предмет, похожий на пистолет. Полиция открыла огонь, подозревамый был ранен и доставлен в госпиталь.

Теракт расследует ФБР.

По предварительной информации, Саипов прибыл в США несколько лет назад из Узбекистана и жил в Тампе (Флорида).

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и добавил: "Мы не должны позволить (террористической организации) ИГИЛ вернуться или как-либо попасть в нашу страну после того, как она будет побеждена на Ближнем Востоке и в других местах. Хватит!"