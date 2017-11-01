Совет Федерации России рекомендовал отказаться от рекламы в Твиттере

В Совете Федерации России предложили российским компаниям не размещать рекламу в Твиттере. В ведомстве назвали эти рекомендации "ответной зеркальной мерой на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ". Об этом сообщает "Интерфакс".

В январе 2017 года американские спецслужбы представили доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США.​ Значительная часть отчета была посвящена деятельности телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik, которые финансируются Кремлем. В документе утверждается, что Россия использовала эти СМИ для подрыва западного "либерального демократического порядка" и дискредитации Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергают.

На прошлой неделе Твиттер запретил рекламу от аккаунтов Russia Today и Sputnik. Деньги, полученные от этих СМИ за последние два года, компания передаст на исследования об использовании соцсети во время президентских выборов. Министерство иностранных дел России назвало решение Твиттера "нарушением свободы слова" и пообещало принять "ответные меры".

Кремль также заявляет о давлении на Russia Today – американские власти требуют от телеканала раскрыть источники финансирования и сообщить о характере взаимоотношений с Кремлем. Russia Today пытается избежать выполнения этих требований.