Дьявол скрыт в деталях

Государственный департамент США заявил, что все еще работает над тем, как практически применить законы об усилении санкций против России, принятые в июле Конгрессом. По мнению представителей Госдепартамента, закон об иностранных агентах, действующий в России, который сейчас вновь широко обсуждается в связи с угрозами Москвы ограничить деятельность американских СМИ, весьма отличается от существующего в Соединенных Штатах – в худшую сторону.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт 24 октября, отвечая на вопрос о том, почему администрация Дональда Трампа пропустила крайнюю дату, установленную для введения новых антироссийских санкций (пакет соответствующих законов американский президент неохотно подписал 2 августа), сказала:

"В законопроекте о санкциях содержится требование к Государственному департаменту составить список лиц, связанных с обороной России, а также ее разведывательными операциями, которые могут быть подвергнуты новым санкциям. Люди, которые работают над этим, говорят, что это довольно сложно, и им может еще потребоваться некоторое время".

Новое американское законодательство вводит очередные санкции против правительства президента России Владимира Путина за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и в конфликт на Украине и за поддержку президента Сирии Башара Асада в течение более чем шести лет продолжающейся в этой стране войны. Администрация Трампа должна была выпустить к 1 октября четкую инструкцию – как следует применять эти санкции, включая список лиц и организаций, имеющих отношение к российской разведке и обороне.

Несколько влиятельных американских сенаторов подвергло Белый дом критике за то, что эта инструкция все еще так и не появилась. Они заявили, что готовность администрации Трампа следовать законодательству, получившему большую поддержку в Конгрессе, но подвергнутому критике лично президентом США, оказалась под вопросом. Дополнительную озабоченность конгрессменов вызывают возможные результаты расследования предполагаемых фактов вмешательства России в выборы в США, которое проводится параллельно специальным прокурором американского Министерства юстиции Робертом Мюллером и профильными комитетами Конгресса. Американские законодатели желают точно выяснить, имел ли место какой-либо сговор между представителями Кремля и кем-либо из помощников Дональда Трампа, неоднократно в ходе своей президентской кампании заявлявшего о желании построить более тесные и теплые связи и сотрудничество с Москвой.

16 октября президент США заявил, что хочет скорейшего завершения этих расследований, "потому что все это надоело американцам". Специальным прокурором Робертом Мюллером пока не было обнаружено "совершенно никаких признаков сговора" между людьми из его предвыборного штаба и российскими представителями, подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что лидеры Демократической партии США используют расследование "российских связей", чтобы оправдать свой проигрыш в президентской гонке:

"Вся эта история с Россией была оправданием поражения на выборах. И это единственное объяснение".

Однако ранее американские разведслужбы пришли к выводу, что Кремль как минимум проводил кибероперации с целью вмешательства в американскую предвыборную кампанию. 19 октября два сенатора-демократа, Марк Уорнер и Эми Клобушар, и республиканец Джон Маккейн внесли в Сенат законопроект об усилении в США контроля за политической рекламой, размещаемой в социальных сетях. Они уверены, что расположенная в России "фабрика троллей" в ходе президентской кампании в США не только заметно влияла на сознание американцев, но и устраивала реальные политические акции.

24 октября представителю Госдепартамента США Хизер Нойерт также был задан вопрос о российских угрозах ограничить деятельность "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Голос Америки" и некоторых других американских средств массовой информации в России, а также о том, намерен ли Вашингтон ввести ограничения на деятельность СМИ, действующих в США и финансируемых российским государством.

Любые новые ограничения нашей деятельности лишь увеличат уже существующий дисбаланс между тем, что может делать в России Радио Свобода, и той свободой, которой пользуются российские СМИ в Соединенных Штатах

В сентябре этого года российская телевизионная сеть Russia Today (RT), работа которого оплачивается из бюджета России, сообщила, что американские чиновники потребовали от нее зарегистрироваться в соответствии с действующим в США Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Согласно этому закону, принятому в Соединенных Штатах в 1938 году, лицо или организация, имеющее статус "иностранного агента", обязано предоставить контрольной инстанции сведения о своих источниках финансирования и характере взаимоотношений с иностранным государством, на которое оно работает. При этом закон FARA не запрещает "иностранному агенту" заниматься в США лоббистской или информационной деятельностью.

После этого президент России Владимир Путин и другие российские официальные лица несколько раз заявили, что Москва в таком случае может принять "ответные меры" против как частных, так и спонсируемых США средств массовой информации.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Закон об иностранных агентах в России отличается от существующего в США, так как присваивает подобный статус организациям, получающим даже минимальное финансирование из любых иностранных источников, государственных или частных. В России, по словам Хизер Нойерт, понятие "заниматься политической деятельностью" закон трактует так широко, что охватывает почти всех правозащитников:

"В то же время в Соединенных Штатах регистрация в качестве "иностранного агента" нисколько не влияет на возможность сообщать людям новости и информацию. Мы просто регистрируем организации или частных лиц, занимающихся политической деятельностью. Все, что им нужно сделать, – это зарегистрироваться, и это довольно простой процесс", – сказала Хизер Нойберт, отказавшись, однако, уточнить, действительно ли подобное требование было предъявлено телевизионной сети RT.

Ранее в октябре Министерство юстиции России уведомило корпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" о том, что ее деятельность в РФ может быть ограничена в соответствии с российским законодательством об "иностранных агентах".

Владимир Путин и другие российские официальные лица несколько раз говорили о том, что потенциальные меры по ограничению деятельности американских СМИ будут носить "зеркальный характер". Однако американские журналисты, в частности, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", уже много лет сталкиваются в России с препятствиями, которых нет у российских медиаорганизаций, действующих в Соединенных Штатах. Например, Радио Свобода и "Голос Америки" не имеют доступа к кабельному телевидению в России. В связи с этим президент корпорации Томас Кент отметил: "Любые новые ограничения нашей деятельности лишь увеличат уже существующий дисбаланс между тем, что может делать в России Радио Свобода, и той свободой, которой пользуются российские СМИ в Соединенных Штатах. Как известно, Russia Today имеет доступ к сетям кабельного телевидения, которые охватывают миллионы людей по всей территории США, а Sputnik – радио FM-канал в самом Вашингтоне. Кроме того, журналистов "Свободы" преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались. Один из сотрудничающих с Украинской службой медиакорпорации журналистов, Николай Семена, был в прошлом месяце осужден российским судом по обвинению в государственной измене – из-за своей статьи, а еще один до сих пор остается в плену у пророссийских сепаратистов на востоке Украины".

В начале 2000-х годов программы Радио Свобода ретранслировались 36 радиостанциями в разных регионах России, но после кампании давления со стороны властей на местных владельцев радиостанций и ретрансляторов эта практика была полностью свернута. К 2012 году "Свобода" потеряла частоты для вещания в Москве и Петербурге.

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