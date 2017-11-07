Дышите чем хотите. Эфир в 21:05

Россию называют одной из наиболее загрязненных стран в мире. Это сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье людей. Президент объявил 2017 год в России Годом экологии. Глава Минприроды пообещал: для "экологических двоечников" этот год "станет временем диктатуры природоохранного законодательства". До конца года всего ничего, многое ли изменилось? Какова теперь экологическая ситуация в России?