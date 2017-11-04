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С христианской точки зрения

Россия духа и Россия земная. Эфир в 17:05

Председатель Международного совета российских соотечественников Никита Лобанов-Ростовский: почему любовь к России объединяет верующих и неверующих?

Отечество земное и отечество духовное. Почему любовь к России объединяет верующих и неверующих? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с Никитой Лобановым-Ростовским, геологом, коллекционером, первый заместителем председателя Международного совета российских соотечественников. Эфир в 17:05.

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