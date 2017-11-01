Активисты заставили Стерлигова убрать гомофобную табличку из магазина

Московская полиция потребовала от так называемого православного предпринимателя Германа Стерлигова убрать с витрины одного из его магазинов "Хлеб и соль" табличку с надписью "Пидарасам вход запрещен". Об этом в Фейсбуке сообщила Вера Врубель.

Полицейские объяснили свое требование многочисленными жалобами граждан. Стерлигов в ответ заявил о намерении продать все свои московские магазины. "Сильно давит прокуратура", – написал предприниматель на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее из-за гомофобной таблички был закрыт магазин Стерлигова в Санкт-Петербурге.

Интервью с Верой Врубель читайте здесь