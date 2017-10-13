Продавец ненависти

Живущий в Нью-Йорке ЛГБТ-видеоблогер рассказывает о кампании против Германа Стерлигова и его магазинов, в которые "запрещен вход пидорасам". Сам "православный бизнесмен" пока ощутимого урона от нее не понес, зато уволенными оказались две продавщицы "фермерских лавок Стерлигова" в Кирове и в Москве, согласившиеся продать товар гею и лесбиянке.

Герман Стерлигов сообщил подписчикам в социальной сети "ВКонтакте" об увольнении продавщицы своего фермерского магазина в Кирове, якобы "угостившей квасом пидараса": "Всех последующих продавщиц, которые поддерживают эту грязную сволочь будем вышвыривать на дорогу пинком под зад! Пидорасам вход запрещен!", –​ написал он на своей страничке, процитировав фразу с табличек, которые красуются в витринах всех магазинов "православного бизнесмена" и часто вызывают возмущенную реакцию обывателей. Оказалось, что увольнение продавщицы стало одним из следствий кампании, которую развернули против Стерлигова ЛГБТ-активисты. Они хотят по его "фермерским лавкам", сообщают о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и проверяют, согласятся ли их после этого обслужить, снимая диалоги с продавцами скрытой камерой.

Пока единственным успешным примером борьбы со скандальными магазинами стала история из Санкт-Петербурга. В июне этого года Вера Врубель, жительница дома на Лиговском проспекте, в котором появился магазин Стерлигова, добилась его закрытия – вместо центра города свой новый магазин бизнесмену пришлось открывать на окраине. Сейчас Вера Врубель помогает инициаторам новой кампании против Германа Стерлигова правильно составить обращения в прокуратуру, с помощью которых ЛГБТ-активисты также хотят заставить предпринимателя убрать из магазинов оскорбительные таблички.

Радио Свобода поговорило с живущим в Нью-Йорке ЛГБТ-видеоблогером Феликсом Глюкманом, которому пришла в голову идея собрать доказательства нарушения закона Германом Стерлиговым, записав на видео случаи отказа продать товар представителям ЛГБТ-сообщества. Он рассказал, что продавщица в Вятке стала не единственной "жертвой" этой акции – еще одну девушку, согласившуюся обслужить лесбиянку, уволили из магазина Стерлигова в Москве. Насколько этичной является такая тактика ЛГБТ-активистов? Глюкман признается, что не испытывает к уволенным жалости, и надеется, что собранные его друзьями и подписчиками видеодоказательства позволят подать и выиграть иск против Германа Стерлигова в суде.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F346692385&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Как начиналась ваша история борьбы с Германом Стерлиговым? Чем он вам не угодил?

– История борьбы началась с того, что я начал узнавать об открытии таких магазинов в Питере. Я подумал: ладно, есть один магазин – и есть. Но недавно я узнал, что у него таких магазинов целых 11, и он продолжает их открывать. Видимо, он продает какие-то франшизы, потому что я не представляю, как с такой скоростью возможно открывать магазины в разных городах, да еще и в центре города, выставляя такие таблички на каждом магазине. Последней каплей стала новость о том, что полиция на жалобу на эту табличку в Перми ответила: слово, которое фигурирует на ней, это "научный термин", и поэтому ничего страшного в этом нет. Это неправда, потому что слово "пидор" – это не научный термин, и если уж они имели в виду научный термин "пидарас", то и это уже давно не научный термин.

Для меня сам Стерлигов – настоящий пидорас, но он же приходит в свои магазины

Настолько глупый и некомпетентный ответ меня так поразил, что я решил что-то предпринять. У меня есть свой ЛГБТ-канал на YouTube, у меня довольно много активных подписчиков в России, и так как я сейчас живу в Нью-Йорке, я не могу физически прийти в этот магазин, хотя очень хочется. Я предложил своим совершеннолетним подписчикам, если они живут в одном из городов, где есть лавки Стерлигова, написать мне. У меня уже была тогда определенная идея, что можно сделать. Мне написали несколько человек. Я предложил им прийти в лавки Стерлигова и сначала узнать, что значат эти таблички. Может быть, слово "пидорас" не значит "представитель ЛГБТ"? По крайней мере, для меня не значит. Для меня сам Стерлигов – настоящий пидорас, но он же приходит в свои магазины, и все у него в порядке. Для начала нужно было узнать, что значат эти таблички, и убедиться в том, что они действительно подразумевают представителей ЛГБТ.

Продавщица, которую уволили в Вятке, подтвердила: да, это слово подразумевает представителей ЛГБТ, а также алкоголиков и наркоманов. Все в одну кучу, в общем. После этого [нашему активисту] нужно было представиться представителем ЛГБТ, сказать: "Привет, я гей! Я хочу купить шампунь в подарок парню, хлеб..." Они там все что угодно продают, от косметики до продуктов. И посмотреть на реакцию, а главное – заснять ее незаметно на видео.

– Когда и в какие магазины приходили ваши друзья и подписчики? И как в итоге развивались эти диалоги с продавцами?

– Это была одна из суббот сентября. Мы пришли в три магазина: в магазин в Вятке и два магазина в Москве, на Красных Воротах и на Сухаревской. На Сухаревской и в магазине в Вятке нам в продаже не отказали, несмотря на то, что мы четко сказали: "мы представители ЛГБТ, и мы хотим у вас купить товар. Показывайте, работают ваши таблички или нет". В этих двух магазинах нам согласились продать. В магазине в Вятке, так как это было заснято на видео, это привело к тому, что продавщицу вышвырнули из магазина, оскорбив и нарушив Трудовой кодекс. К слову, я не уверен, что продавцы, которые там работают, оформлены официально. В одном из интервью Стерлигов говорил, что его работники не оформлены официально. Или, возможно, это было в одном из отзывов тех людей, которые приезжали к нему в cлободу и рассказывали о том, как работается им там. Потому что у него же там тоже есть всякие предприятия, ресторан... А в магазине на Красных Воротах подписчица сказала мне, что она успела сказать, что она представитель ЛГБТ, но, видимо, продавец этого или не услышал, или решил пропустить это мимо ушей, но он тоже согласился продать товар.

В этот момент – я не знаю, как могло нам так повезти – в магазин зашла транссексуальная женщина. Она выглядела достаточно необычно, очень ярко, и мы засняли на видео очень четко, как продавец в лавке Стерлигова прямо проговаривает эту фразу: "Мы отказываем вам в продаже". Женщина спрашивает: "На каком основании?" Продавец отвечает: "Я считаю, что вы недостойны того, чтобы мы вас обслуживали в этом магазине". Это было как раз то, что нам нужно. Нам нужно было видеодоказательство отказа в продаже. Но, к сожалению, женщина потом отказалась идти с нами в суд. Поэтому мы будем совершать в будущем новые рейды.

– Действительно этот трансгендер зашел в магазин совершенно случайно? Вы не шутите?

– Да, это совершенно точно. Но она просила меня, чтобы ее называли именно женщиной или транссексуальной женщиной, ей так будет комфортнее. Они очень щепетильно относятся к терминам. Когда я с ней разговаривал, она говорила, что она была не в курсе, что существуют такие магазины, с такими табличками, она просто шла мимо, и так как она любит натуральную косметику, она увидела эту лавку и решила зайти. То есть это был не акт намеренной провокации, как это делали мы, а это был просто случайный человек, который зашел в магазин в России в 2017 году, и ему отказали в продаже, потому что, по мнению работников лавок Стерлигова, он выглядит недостойно и неподобающе.

– Стерлигов как-то отреагировал на вашу акцию, кроме как увольнением проштрафившихся с его точки зрения продавщиц?

– Да, он отреагировал. Он написал у себя пост: "Тут самые активные пидоры проводят перепись, намереваясь написать на меня жалобу..." Он это преподнес так: "мы собираем данные, для того чтобы на блюдечке предоставить их прокуратуре, чтобы они знали, кто есть кто у нас в России".

– Вы, надо полагать, ожидали чего-то подобного?

– Вы знаете, о какой-то нашей реакции, навеорное, еще рано говорить. Мы пока еще не отправили заявление в прокуратуру, у нас есть специальный сайт, куда можно зайти, поставить галочку, ввести определенные данные, и мы получим эти данные, и через какое-то время мы их все вместе отправим в прокуратуру. Когда мы будем получать ответы от прокуратуры, можно будет что-то сказать.

– Вы не чувствуете своей вины перед уволенными? Ведь они проявили доброту, нарушили указание сумасбродного начальника, а в награду за это лишились работы, потому что ваши корреспонденты сняли их скрытой камерой и выложили это видео в интернет?

– Я не представляю, как можно жалеть продавцов. Им нужно злиться не на меня, по-моему, а на людей, которые их уволили. Я не испытываю никакого чувства вины. Устроиться продавщицей в магазин фермерских продуктов не так сложно. Для меня люди, которые работают в лавках Стерлигова, с такими табличками на витринах, ничем не лучше людей, которые работали в магазинах и ресторанах, всяких заведениях в Германии, которые не обслуживали евреев, например. Ничем не лучше.

– Что еще включает в себя ваша кампания против Стерлигова? Это только вот такие провокационные рейды по магазинам или вы пытаетесь подобраться к нему с каких-то других сторон?

– Перед тем, как снять видео, я написал Вере Врубель – это девушка из Петербурга, которая первой активно отреагировала на открытие таких лавок в себя в городе, в Петербурге. Эта лавка открылась в доме, в котором она живет, и она была крайне возмущена. Она составила образцы заявлений в полицию, образцы заявлений в ФАС <Федеральную антимонопольную службу>. Я написал ей и попросил мне их прислать на почту, она мне их прислала, мы их немного подкорректировали, составили удобные инструкции. Принять участие в кампании можно тремя способами. Можно зайти на наш сайт, прислать туда свои данные, и мы сформируем из этих данных заявление в прокуратуру. Это первый способ. Второй способ – это написать заявление в ФАС. В описании под первым видео, которое называется "Беспредел в лавке Стерлигова", есть шаблон заявления и инструкция по заполнению. В этот же второй способ входит заявление в полицию, но это нужно сделать самостоятельно, то нужно гораздо больше действий, и тут сагитировать человека сложнее. Третий способ – это просто прийти в лавку Стерлигова и снять на видео или записать на аудио отказ в продаже, а потом прийти ко мне, и я помогу человеку дойти до суда, помогу написать жалобу в Роспотребнадзор.

– Люди откликаются на эту инициативу?

– Пока люди активнее всего пишут жалобы в прокуратуру. Не было такого, чтобы кто-то приходил ко мне и говорил: "А я написал заявление в полицию и еще в ФАС". И с видео пока тоже ко мне никто не приходил. Но мне недавно написал один более популярный, чем я, блогер, у него больше аудитория, и он сказал, что это хорошая идея, и он тоже хочет сходить с таким рейдом. Я говорю: "Отлично, давай! А потом доведем это дело до суда, когда тебе откажут в продаже".

– Вы знаете, что магазин Стерлигова переехал и открылся в Санкт-Петербурге уже в другом месте?

– Да, знаю. Я видел фотографии этого домика, и знаю, что открытие прошло 10 октября. Очень жалко, конечно, что Вера Врубель не продолжает бороться с другими магазинами в ее городе.

– Какова конечная цель, чего бы вы хотели добиться этой кампанией?

– Я бы хотел, чтобы эти таблички были убраны с витрин, и чтобы продавцы обслуживали всех клиентов, которые приходят в их магазины. Чтобы они ориентировались на законы Российской Федерации, а не на "законы божьи". Хотя я не считаю, что они ориентируются на "законы божьи", если честно. Та ненависть, которую распространяют фанатики Стерлигова в комментариях под моими видео, те вещи, которые они пишут мне в личные сообщения, прикрываясь так называемым православием – на православие это совсем не похоже.

На православие это совсем не похоже

Такую концентрацию ненависти я не получал даже после того, как снял видео про преследование геев в Чечне, а это о многом говорит, мне кажется. Мой подписчик сегодня с утра (9 октября, - Прим. РС) сходил в одну из лавок. Он проверил все товары – ни на одном нет срока годности, ни на хлебе, ни на твороге, ни на парфюмерии. Он заходил в магазин на Тверской, и на товарах отсутствует срок годности. Я считаю, что это еще одна вещь, к которой можно придраться. Потому что, насколько я знаю, во всех магазинах Стерлигова на товарах нет срока годности, а когда ты спрашиваешь о нем, продавцы лавок говорят: "Продукты все свежие!" Мне кажется, для продавцов в любом магазине все продукты всегда свежие, им лишь бы продать.

– На одном из видео открытия своего магазина, как раз в той же Вятке, Стерлигов сам открыто говорит собравшимся людям, что он торгует, например, мясом в Москве нелегально, потому что очень сложно получить разрешение. То есть он, в принципе, насколько я понимаю, сам не стесняется того, что у него нет этих сроков годности, каких-то сертификатов.

– Мне кажется, что бандитская предпринимательская деятельность из 90-х дает о себе знать. И я не знаю, может быть, у него есть какие-то определенные контакты, люди, которые его покрывают, которым он платит, и определенные службы закрывают на это глаза. Или, возможно, люди слишком пассивны, чтобы написать жалобу, обратить на это внимание, как-то пошевелиться, перестать просто иронизировать над этим, а предпринять что-то. Потому что не обязательно даже поддерживать ЛГБТ, для того чтобы возмутиться тому, что происходит. Ты можешь купить некачественное мясо, от которого ты можешь загреметь в больницу. А эти таблички портят фасад здания, мне кажется. Кому приятно проходить мимо таких табличек, идя по центральной улице, по Тверской, к примеру, или на Красных Воротах? А если ты идешь с ребенком, и ребенок прочитает эту табличку и спросит, что это такое? Мне кажется, не обязательно даже поддерживать ЛГБТ, чтобы быть возмущенным этим.

– Ну, нельзя отрицать, что очень многие люди, может быть, в меньшей степени в Москве и в большей степени в других городах, ничего страшного в этих табличках не видят. Очень много людей, которые это поддерживают и одобряют.

– Это идеология ненависти. Пожалуйста, ненавидьте, кого хотите, но не преступайте закон.

– Люди, ваши подписчики, которым удалось добиться продажи им товара, они как-то отзывались о его качествах? Квас-то вкусный оказался?

– Мы не покупали ничего. Изначально я сказал: "Если они даже согласятся на продажу, ничего не покупайте". Если случайно купили, лучше демонстративно выкиньте. Потому что я никого не призываю покупать там ничего, так как товары наверняка сомнительного качества. Еще к тому же там нет срока годности. Я не хочу подвергать подписчиков такому риску, чтобы они еще и пробовали оттуда что-то. Факт не в том, что нам очень хочется попасть в эти лавки и что-то там себе купить, нет. Спасибо, не надо нам товаров от гомофоба! Мы хотим убедиться в том, что законы соблюдаются, и мы хотим убрать эти таблички. Вот и все.

Радио Свобода не удалось связаться с продавщицами, уволенными из магазинов Германа Стерлигова в Кирове и Москве за обслуживание ЛГБТ-активистов – их контакты нам сообщать отказались. Сам Стерлигов в ответ на очередной скандал разразился в своем "ВКонтакте" еще несколькими постами, пригрозив в одном из них небесными карами не только геям, лесбиянкам и трансгендерам, но и всем, кто с ними общается. Впрочем, в одном из своих магазинов бизнесмен все-таки был вынужден убрать скандальную табличку – в Воронеже в середине сентября по просьбе арендодателя ее сменили на другую, в которой "пидарасы" были заменены на "содомитов".