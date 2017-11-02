Экологии Байкала нанесен ущерб на 156 млн рублей

Ущерб от объектов, влияющих на экологию Байкала, оценен Генеральной прокуратурой в 156 млн рублей. Только из стационарных источников в воздух ежегодно выбрасывается 747 тысяч тонн загрязняющих веществ, сообщили ТАСС в ведомстве.

Проверка охватила 270 объектов различных форм собственности. Только в Иркутской области С 11 августа выявлена одна тысяча нарушений закона и 22 незаконных правовых акта региональных органов госвласти. Нарушения связаны с правилами обращения с отходами, порчей земель и незаконным предпринимательством. Возбуждено 33 уголовных дела. В суды направлено 120 исков о взыскании причиненного окружающей среде ущерба.

Проверено 25 очистных сооружениях, практически везде выявлена ненадлежащая очистка стоков. Сбором и утилизацией нефтесодержащих и жидких бытовых отходов с кораблей занимается одно специальное судно, а объем таких вод составляет более 417 тонн в навигацию. Ни один из 30 портов и причалов не оснащен пунктами сбора.

Ранее сообщалось о массовой гибели нерп на берегу Байкала. Одна из вероятных причин произошедшего – загрязнение озера.