СМИ: родственник Путина зарабатывал 5,5 миллионов рублей в день

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Михаил Шеломов в прошлом году получал средний доход в размере более пяти с половиной миллионов рублей за календарный день. Как сообщает телеканал "Дождь", это следует из финансовых отчетов трех принадлежащих ему компаний. В сумме они заработали два миллиарда рублей чистой прибыли.

Сам Шеломов весь год работал наемным управляющим в одной из компаний группы "Совкомфлот". Как сообщала "Новая газета", зарплата на такой должности составляет не более 42 тысяч рублей в месяц. Последние четыре месяца Шеломов не работает в "Совкомфлоте", уточнил "Дождь".

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, за несколько лет Шеломов приобрел активы на сумму 573 миллиона долларов. В расследовании отмечается, что большая часть состояния - акции крупных корпораций, связанных с представителями ближайшего окружения Путина. Официально они принадлежат петербургской компании "Акцепт", владельцем которой является Шеломов.

