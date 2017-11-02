Курс биткойна побил новый рекорд – 7 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткойн превысил очередную рекордную отметку – 7 тысяч долларов. За две недели стоимость одного биткойна выросла на тысячу долларов и в очередной раз обновила свой исторический максимум.

Криптовалюта растет на фоне обещания крупной чикагской биржи CME Group запустить фьючерсы на биткойн к концу этого года. Это расширит возможности по торговле криптовалютой для институциональных инвесторов – пенсионных фондов, страховых организаций или кредитных союзов.

Общая капитализация биткойна превысила 117 миллиардов долларов. Это больше рыночной стоимости самой дорогой российской компании – "Роснефти". В начале 2017 года биткойн стоил менее одной тысячи долларов. 13 августа его стоимость впервые побила отметку в 4 тысячи долларов.

Биткойн – самая популярная криптовалюта в мире. Одна из главных особенностей платежной системы – это то, что она неподконтрольна ни одному государству или частному лицу. Владелец биткойна может сохранить полную анонимность при покупках в интернете.

В России статус криптовалют пока законодательно не урегулирован. В середине октября министр финансов Антон Силуанов пообещал выработать механизм контроля над выпуском и обращением криптовалют на территории России. В 2014 году Центральный банк приравнял биткойн к финансовым пирамидам и рекомендовал запретить его выпуск.