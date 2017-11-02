В Кремле заявили о непричастности к запретам митингов Навального

В Кремле заявили, что администрация президента России не имеет отношения к разрешению или запрету митингов. "Не наша прерогатива", – заявил телеканалу "Дождь" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал намерение Алексея Навального подать в суд на Владимира Путина. Оппозиционер утверждает, что власти десятков городов России запрещают ему встречаться со сторонниками именно из-за соответствующего указания Кремля.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Последние месяцы оппозиционер проводит агитационный тур по стране. Однако власти многих городов отказываются согласовывать митинги-встречи политика с его сторонниками. Волонтеры и сотрудники штабов Навального подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям. Несмотря на это, оппозиционер продолжает предвыборную кампанию.