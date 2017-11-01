Пономарев заявил об участии генерала ФСБ в расследовании "Он вам не Димон"

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что информацию для фильма-расследования "Он вам не Димон" о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева оппозиционеру Алексею Навальному передал бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов. Пономарев не назвал конкретных источников этих сведений, отметив лишь, что он получил информацию о причастности Феоктистова к расследованию о Медведеве "от Москвы".

Бывший депутат объяснил участие экс-генерала ФСБ в расследовании Навального "борьбой кланов" внутри Кремля за пост главы правительства. Пономарев утверждает, что Медведев лично приходил к президенту Владимиру Путину с жалобой на Феоктистова. Именно это, как заявил бывший депутат в эфире "Эха Москвы", стало причиной увольнения генерала с поста вице-президента "Роснефти".

Навальный 2 марта представил расследование "Он вам не Димон" об элитной недвижимости, которой, предположительно, владеет Медведев. В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что глава правительства получил имущество незаконно. Фильм набрал на YouTube 25 миллионов просмотров. В десятках городов России после публикации расследования прошли массовые антикоррупционные акции протеста, в которых участвовали десятки тысяч человек.

Феоктистов занимался делами в отношении обвиняемых в коррупции экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об увольнении Феоктистова из ФСБ и "Роснефти" СМИ впервые сообщили 7 марта.

Навальный информацию о возможной причастности бывшего генерала ФСБ к расследованию "Он вам не Димон" пока не прокомментировал. В Фонде борьбы с коррупцией эти сведения назвали "бреднями".

Оппозиционер Илья Пономарев был лишен депутатской неприкосновенности в апреле 2015 года. В России в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время Пономарев живет в Киеве.

​