В Тамбове за акцию 7 октября арестована глава местного штаба Навального

В Тамбове суд арестовал на 7 суток Диану Рудакову, координатора местного предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Девушку признали виновной по административной статье о проведении несогласованного митинга. Дело было возбуждено из-за акции протеста 7 октября.

Рудакова была задержана в среду в предвыборном штабе. В полицию также попал ее заместитель – Леонид Ярыгин. Его обвинят в проведении несогласованной акции из-за митинга-встречи с Навальным в Тамбове 29 октября. В настоящее время активист находится в ОВД. Суд по его делу назначен на завтра, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Навальный назвал арест Рудаковой "местью" президента России Владимира Путина.

Ранее в среду оппозиционер заявил о намерении подать в суд на главу государства за многочисленные отказы в проведении митингов в регионе. По мнению Навального, ему запрещают встречаться со сторонниками по указанию Кремля.

7 октября, в день рождения Путина, в десятках городов России прошли акции протеста. Демонстранты требовали, в частности, допустить Навального к участию в президентских выборах в 2018 году.