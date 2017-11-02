Собчак о захоронении Ленина: решать должен народ, а не Путин

Вопрос о захоронении Ленина должен решать российский народ, заявила телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах. Так она ответила на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что принять решение о погребении тела революционера должен Владимир Путин. "И если не вы, и не Путин будете решать это за мой народ, то – возможно – у нас есть ещё шанс вернуться в цивилизованный мир", – написала Собчак в инстаграме.

Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. 24 октября в интервью журналисту Юрию Дудю телеведущая заявила, что одним из первых ее указов, если она займет пост главы государства, будет захоронение тела Ленина. То, что на главной площади России лежит труп человека, телеведущая назвала проявлением средневекового уклада жизни в стране.

1 ноября о возможном погребении Ленина заявила глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко. В четверг захоронить тело революционера призвал Рамзан Кадыров. "Довольно глазеть на труп", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Кадырова поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о захоронении Ленина "не является темой повестки дня кремлевской администрации".