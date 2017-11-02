"Всё, сворачиваемся"

Герман Стерлигов хочет продать свои фермерские магазины в Москве из-за "сильного давления прокуратуры". Об этом "православный бизнесмен" написал в среду на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте". В июне жительница Санкт-Петербурга Вера Врубель начала общественную кампанию против Стерлигова из-за его магазина, который открылся в ее доме на Лиговском проспекте. Врубель сочла недопустимым размещение в его витрине таблички "пидарасам вход запрещен".

Инициатива разрослась до всероссийских масштабов: теперь сотни людей пишут заявления в полицию и прокуратуру с требованием заставить предпринимателя убрать оскорбительные надписи из своих магазинов, а также просят правоохранительные органы проверить, не нарушает ли он другие правила торговли. Несколько месяцев назад в кампанию против Стерлигова включились ЛГБТ-активисты – они приходили в его "фермерские лавки", открыто заявляли о своей нетрадиционной ориентации и снимали скрытой камерой реакцию продавщиц. В нескольких случаях их согласились обслужить, несмотря на установленный Стерлиговым запрет. После того как эти видео были выложены в интернет, как минимум одна из продавщиц была Стерлиговым уволена.

Сложно сказать, насколько искренним является намерение Стерлигова избавиться от своих магазинов в российской столице. В среду он заявил, что уже закрыл магазин на Садовой-Спасской улице, но соврал: в четверг лавка работала как ни в чем не бывало. Тем не менее, Вера Врубель считает, что уже сама просьбу прокуратуры к Стерлигову убрать оскорбительные таблички является победой в борьбе активистов с гомофобным бизнесом.

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​– Вера, мы с вами последний раз разговаривали в июне, когда вы добились закрытия магазина Стерлигова на Лиговском проспекте. Расскажите, что было дальше, как вы решили продолжить свою борьбу? И каких результатов добились на сегодняшний день?

– Нужно сказать, что магазин на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге закрылся не в результате моих усилий. Мы просто раскачали общественное мнение и заставили власти обратить внимание на этот вопрос. Магазин закрылся, когда проверки по нашим заявлениям еще только должны были начаться. Там не соблюдались правила торговли: не было кассового аппарата, была бранная табличка в окне. Почему именно закрылся магазин, стало ли это следствием наших действий, мы точно не знаем. После этого я и сотни людей по всей России – в Москве, в Петербурге, в Вятке, в Краснодаре – начали подавать заявления в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор по той форме, которую я составила.

Он пытается сделать вид, что он – жертва режима

Люди действительно были задеты тем, что в их городах происходит такое вторжение гомофобии, люди перестали молчать. Если говорить о каких-то серьезных результатах, то на сегодня, кроме всколыхнувшегося общественного мнения, есть письмо прокуратуры по Тверскому округу города Москвы, которое сам Стерлигов вчера выложил во "ВКонтакте". В этом письме прокуратура очень вежливо, я бы даже сказала, нежно предлагает ему убрать таблички из витрин своих магазинов. Это первый реальный результат, который огласил сам Стерлигов. Сейчас он пытается сделать вид, что он – жертва режима, на которую очень давит прокуратура.

– Полиция вежливо просит Стерлигова убрать таблички "пидарасам вход запрещен", а он в ответ пишет, что собирается продать все свои московские магазины. Кажется, что у него самая настоящая истерика!

– Вы знаете, мне кажется, что Герман Львович Стерлигов очень грамотный человек в том, что касается продвижения своего продукта. Он предприниматель, какого бы я ни была о нем мнения как о человеке или о его моральных качествах. У него есть бизнес, который он обставляет такого рода рекламными ходами и пиар-сопровождением. Хочет он продавать свои магазины, не хочет – это его личное дело, его частная предпринимательская инициатива. Если он при этом пытается сделать вид, что это происходит под давлением властей, это просто какая-то глупость.

– Сам Стерлигов не пытался выйти с вами на связь, обсудить эту ситуацию, общественную компанию, которую вы развернули?

– Нет, не пытался. Я боюсь, что он просто не владеет элементарными навыками коммуникации с людьми. Мне кажется, ему такое даже в голову не может прийти, он существует в совершенно другом метапространстве. Снять трубку, позвонить и задать вопрос – мне кажется, это ниже его достоинства. Если вы вчера слышали эфир на "Дожде", в котором он просто поливал грязью и меня, и всех людей, которые пытаются добиться того, чтобы из его витрин убрали эти бранные таблички, вы могли составить впечатление о масштабе личности, о масштабе этой трагедии (смеется).

Я уверена, что он их закрывает, потому что они прогорели

Человек делает неплохое дело, по большому счету, занимается фермерством, но это настолько дискредитировано его гомофобскими выходками... По-моему, это очень плохо для того дела, которое он делает. То, что прогорели его магазины (а я уверена, что он их закрывает и продает, потому что они прогорели), это очень грустно. В России есть определенного рода катастрофа с продуктами питания, с качеством продуктов, и он транслирует, в общем-то, идею очень здоровую. Просто она упакована в такую больную гомофобскую упаковку, что это выглядит как действия эмоционально неуравновешенного, может быть, даже психически нездорового человека. Мне кажется очень важным, что власти хотя бы в такой аккуратной форме обратили на это внимание. Для меня было абсолютным шоком и невероятным потрясением узнать, что на Тверской улице в Москве есть магазин, на витрине которого выставлена табличка "Пидарасам вход воспрещен". Господа, это 700 метров до Кремля! Вы там ходите, ездите всей Москвой, ну, откройте глаза, посмотрите, что происходит вокруг! Если сейчас прокуратура признала, что она завалена заявлениями простых граждан, если они не могут их больше игнорировать, то это не прокуратура давит на Стерлигова, а это через прокуратуру на Стерлигова давит общественность. Мне кажется, это хорошая новость, неплохо говорящая о современной российской публике. То, что это так медленно происходит, что нам потребовалось полгода на то, чтобы раскачать общественное мнение – ну, окей, по крайней мере, хоть поздно, но это случилось.

​– Стерлигов жалуется, что ему бьют витрины, стреляют по окнам магазинов, ломают вывески. Как вы к этому относитесь?

– Я много раз и писала, и говорила о том, что я не одобряю ни вандализм, ни все эти противоправные методы, которые используются людьми. Но я могу понять этих людей. 2017-й год на дворе, революционные настроения, люди хотя взять в руки орудие пролетариата, булыжник, и разбить витрину. Они таким образом выражают свое мнение. Мне кажется, что от этих хулиганских выходок больше вреда, чем пользы, и я бы не стала таким методом пытаться добиться чего бы то ни было. На мой взгляд, это только привлекает внимание. Хотя, может быть, это и верно, что нашлись такие люди, которые таким способом, пусть и хулиганским, отвечают Герману Львовичу на его хулиганство с этими вывесками.

– Вам не обидно – вы живете в Петербурге, а в итоге прокуратура по-серьезному взялась за Стерлигова в Москве? Какова судьба питерских магазинов?

– К сожалению, пока в Петербурге прокуратура молчит, и на мое заявление, и на заявления прочих петербуржцев получены только формальные отписки. В моем случае Стерлигов просто успел закрыть магазин до того момента, когда прокурорская проверка была завершена. Поэтому мне прокуратура совершенно четко ответила, что по указанному адресу магазина больше нет. А остальным петербуржцам ответили совершеннейшими отписками, о том, что якобы не нашли никаких правонарушений. Надеюсь, что сейчас, после этого письма, которое Стерлигов сам опубликовал в сети, "политика партии" будет транслирована в регионы. Если Московская прокуратура взялась за него, то, может быть, и прочие сейчас как-то не смогут не реагировать. Я думаю, что нам нужно будет теперь повторить вал этих заявлений еще раз, все сделать по новой, но уже прикладывать к заявлениям документ из московской прокуратуры.

– Какому количеству людей лично вы переслали эту форму для жалоб?

– Лично я ее переслала примерно сотне людей по всей России, это 100–150 человек, но каждый из них еще поделился этой формой с каким-то количеством людей, поэтому точно я не знаю. Кроме того, я знаю, что эти формы разместили в гугл-документах ЛГБТ-активисты, у них наверняка есть какая-то своя статистика. Я думаю, что по месту расположения каждого магазина Стерлигова правоохранительными органами было получено по несколько десятков таких заявлений, как минимум.

– Вскоре после закрытия магазина на Лиговском Стерлигов уже открывал новый, но где-то на выселках.

– Помимо этого у него есть магазин в очень фешенебельном месте, напротив Смольного, есть магазин на Петроградской стороне, на улице Всеволода Вишневского. Это никакие не выселки, а самый исторический центр Петербурга. И жители Петроградки бомбят местные органы власти своими заявлениями уже шесть месяцев, потому что они не могут ходить мимо и смотреть на эти таблички в окнах. И это не какие-то маргиналы, это преподаватели университетов, профессура, это очень уважаемые люди. Что бы там ни говорил Герман Львович, это самые что ни на есть настоящие петербуржцы! Он может открывать свои магазины где угодно, у него совершенно невозможные цены, они все равно все закроются, даже без наших заявлений. Мы просто хотим ускорить этот процесс.

Жители Петроградки бомбят местные органы власти своими заявлениями уже шесть месяцев

У меня вообще есть ощущение, что эти магазины он открывает не для того, чтобы там кто-то что-то покупал. Хлеб в хорошей частной пекарне в Питере обычно стоит не больше 100-150 рублей, а у Германа он стоит, по-моему, тысячи или полторы тысячи рублей. Нет таких людей в Питере, которые бы покупали продукты по таким ценам, это безумие! На мой взгляд, он открывает эти магазины, чтобы прикрывать какие-то другие свои бизнесы. Я не могу себе представить, чтобы такие магазины были рентабельны. Я никогда не видела ни одного живого покупателя в его магазине, там никого никогда нет, люди заходят только поудивляться и повозмущаться. Поэтому то, что он закрывает свои магазины и выставляет их на продажу, на мой взгляд, совершенно логично. Это его неудача как бизнесмена, он провалился, и это, по-моему, совершенно предсказуемо и закономерно, – считает Вера Врубель.

Сам Герман Стерлигов утверждает, что торговля в его магазинах идет "бойко" и "вход пидарасам туда по-прежнему запрещен". Тем не менее, от намерения продать 6 своих московских магазинов он не отказывается. "Всё, сворачиваемся, пусть пробуют другие, мы лучше переждем. Если наступят светлые времена, когда влияние пидарасов в некоторых московских гос. органах сойдет на нет – тогда, глядишь, и опять откроемся", – пишет он на своей страничке "ВКонтакте". По словам Стерлигова, среди преимуществ выставленного на продажу бизнеса – "безупречная репутация" и "постоянная клиентура". 30 октября, как сообщала "Фонтанка", неизвестные разбили в магазине Стерлигова на улице Вишневского в Санкт-Петербурге световую витрину, а на стене рядом с входом написали "Позор фашистам!!!".