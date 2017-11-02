"Дождь": родственник Путина владеет элитной виллой в Сочи

Двоюродный племянник президента России Михаил Шеломов предположительно владеет виллой в природоохранной зоне Сочи, сообщает "Дождь". По данным телеканала, речь идет об участке с четырехэтажным зданием, кадастровая стоимость которого превышает 200 миллионов рублей.

Вилла является частью санатория "Русь", реконструированного в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи. Стоимость работ тогда превысила 5 миллиардов рублей, но корреспондентам канала не удалось выяснить, вкладывались ли они в "виллу Шеломова".

"Дождь" подчеркивает, что приватизация земли в природоохранной зоне противоречит закону. Так, в 2014 году суд признал незаконным договор купли-продажи между Управделами президента и компанией "Южный берег". Он также был связан с приватизацией виллы на территории санатория "Русь".

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в октябре опубликовал расследование о так называемом "ближнем круге" Владимира Путина. Авторы материала утверждают, что Михаил Шеломов является частью финансовой схемы, с помощью который президент России управляет своими активами.

По данным OCCRP, за несколько лет Шеломов приобрел активы на сумму 573 миллиона долларов. В расследовании отмечается, что большая часть состояния – акции крупных корпораций, связанных с представителями ближайшего окружения Путина. Официально они принадлежат петербургской компании "Акцепт", владельцем которой является Михаил Шеломов.