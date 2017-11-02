Сотрудников Министерства культуры допрашивают по делу "Седьмой студии"

После ареста директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу "Седьмой студии" следователи опрашивают сотрудников департамента экономики и финансов Министерства культуры России, а также гендиректора Московской филармонии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что всем допрошенным присвоен статус свидетелей, и что они дали подписки о неразглашении. Следствие выясняет у них порядок оплаты и условия принятия на работу.

На минувшей неделе Басманный суд Москвы отправил Софью Апфельбаум под домашний арест. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым "Седьмая студия" получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Это, предположительно, произошло в 2011 году, когда Апфельбаум работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества при Министерстве культуры России.

По делу "Седьмой студии" помещен под домашний арест художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных театральной труппе. Сам режиссер отвергает обвинения, называя их "абсурдными".

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева, которая дала показания в отношении руководства театра.