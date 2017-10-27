"Подло и неуместно"

Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест на два месяца директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, которую обвиняют в мошенничестве по делу "Седьмой студии". Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита Апфельбаум просила отпустить ее под залог в 1 миллион рублей, сообщает Интерфакс.

Апфельбаум была задержана в четверг. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым "Седьмая студия" получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Это, предположительно, произошло в 2011 году, когда Апфельбаум работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества при Министерстве культуры России.

Адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова рассказала журналистам, что ни Минкульт, ни Софья Апфельбаум не являются организаторами выделения денег. По ее словам, это была инициатива тогдашнего президента Дмитрия Медведева. "Затем было решение правительства, и Министерство культуры выполняло волю правительства. Софья Апфельбаум подписывала инвестиционное соглашение с Кириллом Серебренниковым по доверенности", –​ подчеркнула адвокат.

Сам Кирилл Серебренников, которого обвиняют в хищении выделенных его театру 68 миллионов рублей по делу "Седьмой студии", помещен под домашний арест. По делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников обвинения отвергает, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.

На пике интереса к "театральному делу" антикоррупционный центр "Transparency International – Россия" опубликовал расследование о конфликте интересов в московских театрах. По данным организации, руководители по меньшей мере четырнадцати театров выплачивают гонорары по госконтрактам сами себе. Среди них – Олег Табаков, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников. При этом в Transparency International подчеркнули, что их расследование не имеет отношения к делу "Седьмой студии". Об этом заявил генеральный директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Антон Поминов.

Российская театральная общественность возмущена публикацией расследования о коррупции в российских театрах в разгар преследования коллег. Художественный руководитель проекта "Театр. doc" Михаил Угаров назвал расследование Transparency International неуместным:

То, что они сделали, подло. У меня полное ощущение, что это заказная акция

– Я его внимательно прочитал. Это люди просто сидели на сайтах госзакупок, не врубаясь в специфику того, как все в театре устроено. Я с ними вчера весь день в переписке был. Парни уверены, что они д'Артаньяны, что они говорят правду, невзирая ни на что. Но на самом деле то, что они сделали, подло, – говорит Угаров. – Это все равно, если у меня гестапо спросит: "Скажите, у вас прячутся евреи?" И я, как честный человек, отвечу: "Да, прячутся на чердаке". Я честный человек, я говорю правду. Как к этому относиться? Понятно, что так может ответить только подонок и подлец. Так что никакой правды они не говорят. У меня полное ощущение, что это заказная акция. В Transparency International таинственно сменилось руководство. Нового руководителя, как говорят, очень сильно лоббировал аппарат президента. Видимо, им поставлена задача обращать внимание на так называемую "низовую коррупцию" – театры, врачей, учителей, потому что народ на это бурно реагирует. А вот говорить о чудовищной коррупции в Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ они не будут, – уверен Михаил Угаров.

По его словам, театрам, которые финансируются из бюджета, приходится играть с государством по навязываемым им жульнически правилам. Делать свое дело и не нарушать эти правила – задача почти непосильная, говорит худрук проекта "Театр.doс":

Работать с государством опасно для жизни, оно вероломно и недоговороспособно

– Слава богу, мы не государственный театр. Выясняется, что работать с государством опасно для жизни, потому что государство вероломно и недоговороспособно. С ним нельзя работать. Нас трудно уличить в чем-то подобном, потому что мы нищие. Я, например, сколько лет работаю художественным руководителем "Театра.doc" и не получаю зарплату. Это волонтерство. И я очень рад этому. Потому что не дай бог... Мы не боимся, но другие, конечно, боятся. Потому что там невозможно шагу ступить без нарушений закона – легких или тяжелых. Они что там, в Transparency International, этого не понимают? Это больше, чем глупость, это подлость, тем более в ситуации Серебренникова. Это называется бить лежачего. Человек находится под арестом, – возмущен Угаров.

Кинорежиссер Марина Разбежкина полагает, что преследования людей искусства, начавшиеся с дела "Седьмой студии", продолжатся:

Они очень мало понимают в том, как функционирует вся эта система с зарплатами и гонорарами

– Очень странно, что Transparency International вдруг решила заняться этим расследованием именно в тот момент, когда надо объединиться и быть всем вместе, а не заниматься тем, что они называют поисками истины, – говорит Разбежкина. – Тем более они действительно очень мало понимают в том, как функционирует вся эта система с зарплатами, гонорарами и так далее. Они так и не добрались до реальности. И даже если предположить, что это функционирует неточно, неправильно, то, наверное, эти вопросы надо было бы поднимать совершенно иначе и не сейчас, когда жизнь людей подвергается реальной опасности, – полагает режиссер.

Какие цели преследует государство, инициируя дело "Седьмой студии", хотят ли власти разобраться в финансовых махинациях или просто опорочить людей театра? Вот что думает Марина Разбежкина:

Когда государство погрязло в коррупции и ослабевает, оно переводит стрелки

– Мне кажется, что это традиционный, старый ход. Когда государство погрязло в коррупции и ослабевает, то оно переводит стрелки. Это такая традиция, особенно в России. Мне кажется, что это свидетельство какого-то невероятного провала всей государственной системы. И сейчас судорожно, вместо того чтобы решать проблемы коррупции, экономики и так далее, оно просто переводит стрелки. Это какой-то очень воровской прием – перевести стрелки на живое, молодое, здоровое, на мой взгляд, чрезвычайно интересное искусство. А потом это очень действенный прием для тех, кто не понимает, почему же они живут в нищете. Они начинают послушно искать врагов. И все вместе находят этих врагов. Это вполне традиционный ход, – уверена режиссер.

После расследования, опубликованного Transparency International, прокуратура уже провела проверки в нескольких московских театрах, среди которых Театр кошек Юрия Куклачева и "Гоголь-центр". О результатах проверок пока не сообщается.