Счета бывшего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова арестованы

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова. Как сообщает РБК, постановление было вынесено еще 31 августа, но пресс-служба суда заявила о нем только в этот четверг.

Обеспечительный арест на сумму более 95 миллионов рублей наложен в рамках дела о превышении должностных полномочий.

Дмитрий Страшнов возглавлял "Почту России" с 2013 года и покинул свой пост этим летом. В ноябре 2016 года Генеральная прокуратура России выявила незаконную выплату премии Страшнову в размере 95 миллионов рублей и потребовала завести уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии прокуратуры, расчет вознаграждения основан на размере чистой прибыли, которая образовалась за счет полученных из федерального бюджета денег для покрытия убытков.

В марте 2017 года Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о незаконном начислении премий руководству "Почты России". Сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей.