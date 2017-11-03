Авиация США и союзников провела учения в небе над Южной Кореей

В небе над Республикой Корея прошли военно-воздушные учения с участием двух стратегических бомбардировщиков США и самолетов их союзников – Южной Кореи и Японии.

Сообщается, что маневры служат предостережением Северной Корее в канун начинающейся в воскресенье поездки в регион президента США Дональда Трампа. В ходе своего первого официального визита в Азию американский руководитель посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Цель поездки – добиться ужесточения международной экономической изоляции северокорейского режима с тем, чтобы склонить его к отказу от совершенствования своего ядерного арсенала.

"Президент намерен донести до своих собеседников, что времени на мирный диалог с Пхеньяном остается совсем немного, и что все они должны умножить свои усилия, пока окно возможностей не захлопнулось", – заявил на брифинге в Вашингтоне помощник Трампа по национальной безопасности Герберт МакМастер. "Подождем несколько месяцев прежде чем решать, адекватна ли наша текущая политика в отношении КНДР", – добавил он.

В настоящее время вблизи Корейского полуострова впервые за десять лет находятся сразу три авианосных соединения США.