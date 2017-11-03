США и Россия внесли в ООН проекты резолюции по химатакам в Сирии

США и Россия внесли в Совет Безопасности ООН две противоречащие друг другу резолюции о продлении срока полномочий совместной миссии Организации по запрещению химического оружия и ООН по расследованию химических атак в Сирии.

Документы предусматривают продление мандата следственной комиссии на различные сроки: американский – на два года с момента принятия резолюции, российский – до 16 мая 2018 года. Мандат миссии истекает 11 ноября.

В проекте резолюции США выражается озабоченность результатами экспертиз Организации по запрещению химического оружия. Однако Вашингтон одобряет методы ее работы. Москва критикует работу организации и предлагает провести повторную экспертизу в месте предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне и взять пробы на авиабазе Шайрат. Кроме того, российская сторона хочет включить в свои отчеты материалы сирийского правительства.

24 октября Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия. США в ответ обвинили Москву в подрыве работы и неуважении к гибели людей.

Режим Башара Асада отвергает обвинения ООН в неоднократном применении химического оружия в ходе сирийского конфликта, в частности при авиаударе по Хан-Шейхуну (провинция Идлиб) в апреле этого года, когда от отравления ядовитым газом зарин погибли более 80 мирных жителей.

Всего – по данным экспертов – химическое оружие применялось в Сирии за последние 6 лет более 30 раз.