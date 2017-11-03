В Новосибирске пикетчики из Кузбасса потребовали отставки Тулеева

Жители Кемеровской области провели акцию протеста в центре Новосибирска. Они потребовали прекратить незаконную добычу угля в регионе и отправить в отставку губернатора Тулеева. Об этом сообщает интернет-проект Сибирь.Реалии. Чтобы провести пикет, 14 участникам пришлось приехать в другой регион, поскольку в Кузбассе под разными предлогами чиновники отказали им в согласовании мероприятия.

Общественник Максим Учватов сообщил, что перед началом пикета в сквере появились провокаторы. Неизвестные угрожали активистам и обещали разбить камеры, однако полиция увела их. Позже мужчины из машины снимали участников акции на видеорегистратор.

По мнению активистов, добыча полезных ископаемых в районах Кузбасса ведется с многочисленными нарушениями. Они считают незаконными решения местных властей о передачи сельхозземель под угольные разрезы. Кроме того, работы на карьерах ведутся открытым способом - с помощью взрывов. В результате на домах в ближайших поселках появляются трещины, угольная пыль оседает на улицах и в квартирах, а почва уничтожается.

После митинга в Новосибирском гайд-парке протестующие отправились в сибирское полпредство президента. Они передали чиновникам коллективные обращения жителей юга Кемеровской области и резолюцию митинга с требованием отставки главы региона Тулеева и спикера областного совета.

Ранее массовые нарушения при добычи угля в Кемеровской области, о которых заявляли жители нескольких деревень, подтвердила прокуратура. Чиновники администрации Новокузнецкого района превысили должностные полномочия при предоставлении земельных участков в аренду угольным компаниям. Возбуждены несколько административных дел, сообщили Сибирь.Реалии в ведомстве.