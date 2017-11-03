Суд: сюжет РЕН-ТВ про "Мемориал" не носит "порочащего характера"

Сюжет канала РЕН-ТВ, в котором международный правозащитный центр "Мемориал" обвинили в реабилитации нацизма, не носит "порочащего характера". Об этом говорится в тексте судебного решения по иску организации к телеканалу.

"Мемориал" требовал взыскать с РЕН-ТВ 200 тысяч рублей за распространение сведений о том, что организация рассказывает детям, будто Гитлер нес в СССР европейские ценности. Речь, предположительно, идет о материале журналиста Виталия Ханина о церемонии награждения победителей XVII Всероссийского конкурса исторических работ "Человек в истории. Россия — XX век".

3 октября суд отклонил иск "Мемориала", постановив, что его интересы не были ущемлены, и что РЕН-ТВ не обвинял правозащитный центр "Мемориал" в совершении преступления.

Адвокат Марина Агальцова отметила, что такое решение не соотносится со статьей уголовного кодекса о реабилитации нацизма. По ее словам, суд фактически признал, что в России можно оправдывать Гитлера. В "Мемориале" подчеркивают, что сообщения о якобы имевшей место реабилитации нацизма правозащитной организацией являются ложными.